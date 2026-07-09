Військова омбудсменка пояснила, хто відповідальний за конфлікти між цивільними та ТЦК

Решетилова: Окреме місце в пеклі буде для тих політиків і посадовців, які хайпують на темі мобілізації

За конфлікти між військовими та цивільними відповідальність несуть уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування. Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова, передає «Главком».

«Про питання, хто відповідальний. Однозначно уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації. Але для того, щоб реалізувати це, потрібна не лише політична воля, не лише команда потужних бюрократів, але й підтримка суспільства, а її нема», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Решетилова наголосила, що «окреме місце в пеклі буде для тих політиків і посадовців, які хайпують на темі мобілізації».

Нагадаємо, ввечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і місцевих жителів.

Львівський обласний ТЦК та СП закликав громадян не піддаватися на ворожі провокації та не перешкоджати військовослужбовцям та поліції виконувати свої законні обовʼязки.

Згодом мер Львова Андрій Садовий засудив дії натовпу, який увечері 8 липня влаштував сутичку із військовими ТЦК. Він зауважив, що наразі Росія найбільше зацікавлена в тому, щоб українці почали воювати між собою, адже будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди.