Очільник розвідки вперше прокоментував конфлікт між ГУР та СБУ

Іващенко закликав не робити поспішні висновки про роботу державних інституцій та спецслужб за одним цим інцидентом

Іващенко: Те, що сталося днями у столиці – це неприйнятний інцидент

Очільник Головного управління розвідки Олег Іващенко прокоментував стрілянину між представниками ГУР та СБУ у Києві. Про це він зауважив в інтерв'ю «Укрінформу», передає «Главком».

«Те, що сталося днями у столиці – це неприйнятний інцидент, якому включно з його наслідками мають дати оцінку правоохоронні органи. Керівництво ГУР сприяє проведенню розслідування. Водночас, відповідальність має бути персональною, а не колективною. Я би сказав, жодного корпоративного імунітету, але й жодної колективної вини», – зауважив Олег Іващенко.

Очільник ГУР закликав не робити поспішні висновки про роботу державних інституцій та спецслужб за одним цим інцидентом.

«Немає підстав екстраполювати окремий випадок на державні інституції та спецслужби зокрема. У нашій роботі таємність тісно пов'язана з контролем, а операційна свобода завжди діє в рамках державних інтересів. І Головне управління розвідки Міністерства оборони України, і Служба безпеки України, хоч і мають різні функції, але працюють проти спільного ворога в інтересах національної безпеки», – додав голова ГУР.

Нагадаємо, стрілянина між представниками СБУ та ГУР сталася у Києві 2 вересня. У Службі безпеки заявляли, що інцидент виник під час слідчих дій у справі про підготовку замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху, який прибув до України на День Незалежності.

Згодом СБУ заявила, що до підготовки замаху нібито був причетний заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов. Сам він стверджував, що кілька днів перебував під тиском і зізнався у зв'язках із російськими спецслужбами через фізичний та психологічний вплив.

Головне управління розвідки Міністерства оборони своєю чергою заявило про «цілеспрямовану кампанію дезінформації» проти воєнної розвідки та її бойових підрозділів.