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Чи поїде Фіцо на парад до Москви? Однопартієць розповів про самопочуття словацького прем’єра

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чи поїде Фіцо на парад до Москви? Однопартієць розповів про самопочуття словацького прем’єра
Поїздка Фіцо на парад 9 травня залишається в силі, кажуть у його партії
фото з відкритих джерел

Фіцо захворів і скасував свою програму на 1 травня

У партії Smer прем’єра Словаччини Роберта Фіцо заявили, що його поїздка на парад 9 травня до Москви все ще залишається в планах. Як інформує «Главком», про це виданню Denník N повідомив депутат від партії Smer Ян Ріхтер. Він прокоментував інформацію про те, що Фіцо захворів і скасував свою програму на 1 травня.

Ріхтер запевнив, що прем’єр Словаччини перебуває в хорошому фізичному й психологічному стані, однак не пояснив, чому саме була скасована його програма на 1 травня.

«Можливо, це пов’язано з наближенням 15 травня (15 травня минулого року на Фіцо було скоєно замах, – ред.), можливо, є й психологічна проблема – він починає усвідомлювати, що все могло статися», – сказав Ріхтер.

Він зазначив, що поїздка Фіцо на парад 9 травня залишається в силі. Також додав, що Фіцо буде єдиним представником від Словаччини на параді в Москві.

Раніше сербського президента Александара Вучича госпіталізували до Військово-медичної академії у Белграді після його раптового повернення з США.

Також міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх став першим іноземним топгостем, який передумав їхати до Москви на парад до так званого дня перемоги 9 травня. 

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Теги: міністр парад самопочуття Роберт Фіцо

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Чи поїде Фіцо на парад до Москви? Однопартієць розповів про самопочуття словацького прем’єра
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