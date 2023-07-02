Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Під Києвом знайдено британські літаки «Ураган» часів Другої світової війни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Під Києвом знайдено британські літаки «Ураган» часів Другої світової війни
Керівник наукової частини музею зазначив, що «Урагани» відіграли важливу роль в історії України
фото: BBC

Експерти з авіації наголошують, що в Україні вперше виявили залишки такої кількості «Ураганів»

Працівники Національного музею авіації України розкопали в яру під Києвом вісім британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової війни. Про це інформує BBC.

Зазначають, що спершу фахівці музею відправилися в яр проводити розкопки, оскільки там виявили нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Проте згодом за допомогою металошукачів працівники розкопали вісім літаків Hawker Hurricane («Ураган»), які Велика Британія передала СРСР як частину пакета союзницької військової підтримки, що оплачували США за схемою ленд-лізу під час Другої світової.

Експерти з авіації наголошують, що в Україні вперше виявили залишки такої кількості «Ураганів», хоча, за їхніми словами, з 1941 по 1944 роки Велика Британія направила до СРСР близько 3 тис. цих винищувачів для підтримки радянських військових. Тоді більшість з них знищили під час боїв.

«Цей літак дуже рідко можна знайти в Україні. Це дуже важливо для історії нашої авіації, тому що тут раніше не знаходили літаків за ленд-лізом», - сказав колишній пілот авіакомпанії, який проводить розкопки.

Частину ж літаків розібрали, оскільки за законами ленд-лізу СРСР повинен був оплатити будь-яку військову техніку, що її передали союзники, в тому разі, якщо вона лишиться неушкодженою після закінчення війни. Щоб не робити цього, у Радянському Союзі навмисно пошкоджували та ховали її.

Зокрема у восьми «Ураганів», які виявили під Києвом, вилучили інструменти, радіостанції, кулемети та інший корисний металолом. Після їх закинули тракторами в неглибокий яр і засипали землею. Раніше ж ці вісім літаків використовували для захисту ключових транспортних вузлів.

Керівник наукової частини музею Валерій Романенко каже, що «Урагани» відіграли важливу роль в історії України.

«Урагани» є символом британської допомоги в роки Другої світової війни, так само як ми дуже цінуємо британську допомогу зараз. Великобританія зараз є одним з найбільших постачальників військової техніки в нашу країну», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що археологи виявили сенсаційну знахідку під час розкопок у Помпеях.

Теги: літак Велика Британія розкопки ураган пілот

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни жаліються на затримку та скасування авіарейсів у Москві
Переполох в аеропортах Москви: скасовано майже 30 рейсів
22 червня, 10:15
Британія виділила ще 500 млн доларів на пакет підтримки України
Світовий банк надасть ще $500 млн для України: на що підуть кошти
22 червня, 02:19
Європейські офіційні особи обговорювали пропозицію про навчання українських пілотів у Румунії
Навчання українських пілотів: Politico назвало країну, де тренуватимуться ЗСУ
21 червня, 22:02
Україна отримає безпілотники Tekever AR3
Україна отримає безпілотники Tekever AR3
17 червня, 19:36
Олексій Резніков вважає, що українські пілоти можуть опанувати F-16 за чотири місяці замість шести
Як швидко українські пілоти опанують F-16? Резніков назвав терміни
17 червня, 01:26
Члени охорони президента ПАР вирішили добровільно залишитися на борту літака у Польщі
Польща затримала літак із охороною президента ПАР: причина
16 червня, 16:34
Британія відправить Україні нові безпілотники
Міноборони Британії показало нові дрони, які невдовзі відправляться в Україну
15 червня, 03:48
Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України
Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України
13 червня, 09:28
В ході маневрів буде перевірена здатність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі
У Німеччині стартують наймасштабніші навчання авіації НАТО
12 червня, 09:57

Суспільство

Під Києвом знайдено британські літаки «Ураган» часів Другої світової війни
Під Києвом знайдено британські літаки «Ураган» часів Другої світової війни
Власник мережі кінотеатрів прокоментував скандальну ідею показу фільмів без дубляжу
Власник мережі кінотеатрів прокоментував скандальну ідею показу фільмів без дубляжу
Хвилина мовчання: згадаймо ветерана АТО Олександра Бондаренка з Херсона
Хвилина мовчання: згадаймо ветерана АТО Олександра Бондаренка з Херсона
Мінлива хмарність і спека: прогноз погоди на 2 липня
Мінлива хмарність і спека: прогноз погоди на 2 липня
У Кременчуці військового не пускали в ресторан через форму (відео)
У Кременчуці військового не пускали в ресторан через форму (відео)
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Ексміністр, якого розшукують в Україні, опинився в США
47K
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
24K
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
12K
У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса
11K
Атака ракет і дронів: ЗСУ попередили про небезпеку жителів низки областей
9077
УПЦ МП законно виселили з Києво-Печерської лаври – рішення суду

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту