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63-річна пенсіонерка організувала підпільне казино у підвалі багатоповерхівки: вилучено більше 400 тис. грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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63-річна пенсіонерка організувала підпільне казино у підвалі багатоповерхівки: вилучено більше 400 тис. грн
Найбільшу суму правоохоронці знайшли не в самому закладі
фото: поліція Хмельницької області

Літня жінка та підвальне приміщення житлового будинку спочатку не викликали підозр у місцевих

У Волочиську на Хмельниччині правоохоронці викрили підпільний гральний заклад, який працював у підвалі багатоповерхівки. Організаторкою незаконного бізнесу виявилася 63-річна місцева жителька. Під час обшуку в її помешканні поліцейські знайшли понад 400 тис. грн та чорнові записи. Про викриття нелегального казино повідомила поліція Хмельницької області, пише «Главком». 

На перший погляд, непримітне підвальне приміщення житлового будинку не викликало підозр. Однак саме там жінка організувала незаконний гральний бізнес. Вхід до закладу був через замкнені двері, а потрапити всередину могли лише люди з обмеженого кола. Коли правоохоронці прийшли до приміщення, там перебували адміністратор та один відвідувач. Усередині поліцейські виявили техніку, за допомогою якої проводили азартні ігри на гроші.

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фото: поліція Хмельницької області

Під час обшуку вилучили персональні комп’ютери із програмним забезпеченням для азартних ігор, іншу комп’ютерну техніку, камери відеоспостереження, мобільні телефони та банківські картки. Втім, найбільшу суму правоохоронці знайшли не в самому закладі. Під час обшуку за місцем проживання 63-річної організаторки вилучили понад 400 тис. грн. Також поліцейські знайшли чорнові записи, які можуть свідчити про ведення незаконного бізнесу.

Жінці вже оголосили підозру за частиною першою статті 203-2 Кримінального кодексу України – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. За даними поліції, досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини роботи підпільного закладу та можливих причетних до його діяльності людей.

Історія привертає увагу й віком організаторки: 63-річна жінка не просто була пов’язана з нелегальним казино, а, за даними слідства, сама організувала його роботу. Судячи з коментарів у соцмережах, місцеві й досі не можуть повірити, що пенсіонерка змогла оганізувати настільки великий нелегальний бізнес просто у житловому будинку. Нагадаємо, що по всій Україні проходять обшуки у військових частинах.

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Теги: поліція кримінал пенсія

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