День нотаріату: скільки нотаріусів працює в Україні та де їх найбільше

За рік кількість фахівців зросла на 5%, однак нових нотаріусів з’явилося лише 40

Станом на кінець серпня 2026 року в Україні налічується 6 156 нотаріусів – на 311 більше, ніж роком раніше. Водночас лише 40 із них є новими фахівцями, а решта поновили свої свідоцтва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

2 вересня в Україні відзначають День нотаріату. Цього року професійне свято припало на тлі зростання кількості фахівців у реєстрі. За останній рік 104 нотаріуси припинили роботу, однак загальна кількість фахівців зросла на 5%.

Де працює найбільше нотаріусів

Найбільше нотаріусів зареєстровано у Києві – 1 365 фахівців. До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю нотаріусів також увійшли:

Харківська область – 460;

Дніпропетровська – 457;

Львівська – 449;

Одеська – 431. Кількість нотаріусів в Україні за областями інфографіка: «Опендатабот»

Таким чином, на Київ та ці чотири області припадає понад половина всіх нотаріусів України.

У прифронтових областях нотаріусів стало більше

Помітне зростання кількості нотаріусів зафіксовано у прифронтових регіонах. На Луганщині їхня кількість збільшилася з 4 до 22, на Херсонщині – з 33 до 84. На Донеччині показник зріс із 48 до 63, а в Запорізькій області – зі 114 до 147.

Частково це пов’язано зі змінами правил роботи нотаріусів. Із червня 2025 року приватним нотаріусам, чиї робочі місця розташовані на територіях можливих або активних бойових дій, дозволили змінювати адресу робочого місця в межах своєї області.

Більшість нотаріусів – приватні

Переважна більшість нотаріусів в Україні працює у приватній практиці. Наразі таких фахівців 5 484. Ще 652 нотаріуси працюють у державних нотаріальних конторах, а 20 – у державних нотаріальних архівах.

За рік кількість приватних нотаріусів зросла на 345, тоді як державних стало на 34 менше.

Професія також залишається переважно жіночою: 82% нотаріусів в Україні – жінки. За рік їхня кількість збільшилася на 250, тоді як чоловіків стало більше на 61.

Для порівняння, у серпні 2025 року в Україні було 5 845 нотаріусів, а наприкінці 2021 року – 6 559.

Як змінювалася кількість нотаріусів в Україні інфографіка: «Опендатабот»

Нагадаємо, у середу, 2 вересня, Україна відзначає День нотаріату – професійне свято фахівців, які посвідчують документи та допомагають громадянам захищати свої законні права й інтереси. Цього дня традиційно вшановують працю нотаріусів, від якої значною мірою залежить належне оформлення важливих юридичних процедур. «Главком» зібрав яскраві листівки та привітання зі святом.