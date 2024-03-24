Аналітики дослідили, як зростає підтримка Путіна під час воєн та терактів

2018 року Путіна підтримували 66% росіян, а після початку повномасштабного вторгнення рівень підтримки зріс до 81%

Рейтинг Путіна зростає під час воєн та терактів. Такий висновок зробили UA War Infographics, дослідивши опитування «Левада-центру», а також результати після кожних «виборів» диктатора.

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На інфоргафіці чітко видно, що будь-який «силовий сценарій» у Росії зміцнює рейтинг очільника Кремля.

Так, якщо 2018 року Путіна підтримували 66% росіян, то після початку повномасштабного вторгнення рівень підтримки зріс до 81%, а 2024 року склав 86%.

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Тому що більше людей загине від терактів, незалежно від того, хто їх організував, ФСБ чи ІДІЛ, підтримка російського диктатора зростатиме.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує.