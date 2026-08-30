Радіостанції дружини Садового отримали статус критичних і можуть оформити «бронь»

Підставою для ухвалення рішення стало виконання підприємствами встановлених Урядом критеріїв

Міністерство культури України визнало критично важливими для функціонування економіки в особливий період три медіакомпанії: АТ «Радіо Люкс», ТОВ «Радіо «Континент» та ТОВ «ТРК «Ностальгія». Відповідний наказ № 1002 підписала 26 серпня 2026 року віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – Міністерка культури Тетяна Бережна, передає «Главком».

Співвласницею АТ «Радіо Люкс» та ТОВ «Радіо «Континент» є Катерина Кіт-Садова, дружина міського голови Львова Андрія Садового. Третя компанія з переліку, ТОВ «ТРК «Ностальгія», до серпня 2025 року контролювалася Ярославою Назаровою – донькою народного депутата від забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка.

Згідно з текстом документу, підставою для ухвалення рішення стало виконання підприємствами встановлених Урядом критеріїв: відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ, а також рівень середньої заробітної плати працівників, який перевищує мінімальну зарплату по країні щонайменше утричі. Отриманий статус критично важливих підприємств надає цим медіаструктурам право бронювати своїх співробітників від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури України підтвердило ТОВ «Суперсиметрія», пов'язаному з діяльністю гурту «Океан Ельзи», статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідний наказ №936 підписала 18 серпня віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Нагадаємо, Міністерство культури України оновило критерії, за якими визначаються підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки в культурній та інформаційній сферах.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи чи організації, що має критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям.