Удар по Кривому Рогу. Зеленський показав моторошні фото наслідків

Президент: «Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить»

У Кривому Розі триває рятувальна операція після російського удару балістичною ракетою. Пошкоджені щонайменше пʼять будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них шість дітей. Мої співчуття рідним та близьким», – написав він.

7 фото На весь екран











Наслідки удару по Кривому Рогу фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни.

«Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил – тільки від цього залежить, коли закінчиться війна» – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Америка та Європа мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни. «І це треба забезпечити: мир потрібен», – наголосив він.

Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених. Кількість жертв постійно збільшується.

4 фото На весь екран





Наслідки ракетної атаки по місту фото: Telegram/Ігор Клименко

Унаслідок ворожої атаки у місті сталися пожежі, зокрема горять автівка та гаражі. Пошкоджені багатоповерхівки.

Як відомо, 2 квітня російські війська завдали удару по підприємству цивільної інфраструктури Кривого Рогу балістичною ракетою. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей. Серед загиблих – двоє працівниць автомийки, Яна Курто та Інна Вінцковська.

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що припинити такі атаки можна лише достатнім тиском на державу-агресора: «На російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду».

До слова, президент Зеленський закликав партнерів до серйозної реакції на постійні російські обстріли, які підривають міжнародні зусилля щодо завершення війни.