Головна Країна Політика
search button user button menu button

Удар по Кривому Рогу. Зеленський показав моторошні фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Кривому Рогу. Зеленський показав моторошні фото наслідків
Ворожі війська щодня атакують українські міста та вбивають цивільних
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент: «Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить»

У Кривому Розі триває рятувальна операція після російського удару балістичною ракетою. Пошкоджені щонайменше пʼять будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них шість дітей. Мої співчуття рідним та близьким», – написав він.

7 фото
На весь екран
Наслідки удару по Кривому Рогу
фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни.

«Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил – тільки від цього залежить, коли закінчиться війна» – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Америка та Європа мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни. «І це треба забезпечити: мир потрібен», – наголосив він.

Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених. Кількість жертв постійно збільшується.

4 фото
На весь екран
Наслідки ракетної атаки по місту
фото: Telegram/Ігор Клименко

Унаслідок ворожої атаки у місті сталися пожежі, зокрема горять автівка та гаражі. Пошкоджені багатоповерхівки.

Як відомо, 2 квітня російські війська завдали удару по підприємству цивільної інфраструктури Кривого Рогу балістичною ракетою. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей. Серед загиблих – двоє працівниць автомийки, Яна Курто та Інна Вінцковська.

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що припинити такі атаки можна лише достатнім тиском на державу-агресора: «На російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду».

До слова, президент Зеленський закликав партнерів до серйозної реакції на постійні російські обстріли, які підривають міжнародні зусилля щодо завершення війни.

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг обстріл Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп (праворуч) і Володимир Путін
«Алло, Володимире! Це – Дональд». Які «карти на руках» має Трамп для розмови з Путіним?
18 березня, 16:30
Український лідер подякував за запрошення на спеціальне засідання Європейської ради
Зеленський зустрівся з очільниками Єврокомісії та Євроради
6 березня, 16:59
Трамп розлютився на журналіста після запитання про очільника Кремля
«Путін не поважає вас». Журналіст загнав Трампа в пастку: що відповів президент? (відео)
10 березня, 13:32
Зеленський прокоментував удар по Одеському порту, внаслідок якого загинули іноземці
Зеленський прокоментував удар по Одеському порту, внаслідок якого загинули іноземці
12 березня, 20:16
Президент України та перша леді прилетіли у Гельсінкі
Зеленський прилетів у Фінляндію
18 березня, 17:32
Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів
Президент України розповів деталі розмови з Трампом
19 березня, 19:49
Головні новини ночі проти 20 березня
Обстріл Кропивницького, брифінг Зеленського: головне за ніч
20 березня, 05:52
Зеленський: Деякі партнери пообіцяли інвестувати у виробництво українських дронів і ракет
Україна отримала ліцензії на ППО та розширений доступ до розвідданих – Зеленський
28 березня, 19:09
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки
Росія масовано атакувала Харків: є постраждалі, виникли пожежі (фото)
31 березня, 09:51

Політика

Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про рідкоземи
Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про рідкоземи
У Брюсселі назвали дату наступної зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС
У Брюсселі назвали дату наступної зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС
«Є відчутний прогрес». Зеленський розповів про розміщення безпекових контингентів в Україні
«Є відчутний прогрес». Зеленський розповів про розміщення безпекових контингентів в Україні
Усі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами – президент
Усі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами – президент
Зеленський про мирні переговори: Як розмовляти з балістичними ракетами?
Зеленський про мирні переговори: Як розмовляти з балістичними ракетами?
Удар по Кривому Рогу. Зеленський показав моторошні фото наслідків
Удар по Кривому Рогу. Зеленський показав моторошні фото наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
16K
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
9017
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
8438
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5429
Прогноз магнітних бур на 4-6 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua