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Синоптики попередили про грози та град: які регіони України накриє негода 21 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Синоптики попередили про грози та град: які регіони України накриє негода 21 липня
фото: glavcom.ua

Фахівці рекомендують бути обережними під час негоди та за можливості уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач

У понеділок, 21 липня, у більшості центральних, південних та Харківській областях очікуються грози. В окремих районах прогнозують град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). «21 липня у більшості центральних, південних та Харківській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15–20 м/с», – йдеться у повідомленні.

У Гідрометцентрі попередили, що несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Фахівці рекомендують жителям зазначених регіонів бути обережними під час негоди та за можливості уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Як поввідомлялось, що упродовж тижня, 20–26 липня, в Україні переважатиме тепла, а місцями спекотна погода. На початку періоду у західних та північних областях ще можливі короткочасні грозові дощі, тоді як на півдні та сході утримається суха погода.

Із середини тижня спека посилиться, особливо у центральних, південних та східних регіонах, де температура місцями сягатиме +35°…+37°. Наприкінці тижня атмосферні фронти знову принесуть локальні грозові дощі до західних і північних областей, тоді як на решті території збережеться переважно суха погода. 

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Теги: негода погода прогноз погоди дощ гроза

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