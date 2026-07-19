Злочини РФ у Криму змусили ЮНЕСКО підготувати екстрене рішення

На такий крок міжнародна спільнота йде через незаконні розкопки та варварську забудову, які проводять окупанти на території української пам'ятки

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розглядає можливість внесення археологічної пам'ятки «Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора», розташованої в тимчасово окупованому Криму, до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Питання розглядають під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка проходить у місті Пусан (Республіка Корея) з 19 до 29 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформаційне агентство AFP.

Організація обґрунтовує таку ініціативу значними ризиками для збереження історичного комплексу. За даними ЮНЕСКО, українській унікальній пам'ятці на півострові наразі прямо загрожують незаконні археологічні розкопки, які проводить окупаційна влада, інтенсивне цивільне будівництво на заповідних територіях та системне знищення автентичної культурної спадщини.

Контекст міжнародного засідання

На поточному засіданні профільного Комітету в Південній Кореї загалом розглядають близько 30 нових номінацій з усього світу. Міжнародні експерти пропонують одночасно включити як до Списку всесвітньої спадщини, так і до переліку об'єктів під загрозою три інші специфічні зони:

археологічний комплекс Себастія на окупованому Західному березі річки Йордан;

п'ять середньовічних оборонних замків на півдні Лівану;

природну савану Бома-Бадінгіл, розташовану в Південному Судані.

Водночас, окрім кримського Херсонеса Таврійського, статус об'єкта під загрозою найближчим часом може отримати ще одна визначна історична локація Близького Сходу – стародавнє місто Тір у Лівані.

Зусилля України на міжнародній арені

Питання захисту українських культурних цінностей від руйнувань, спричинених російською агресією, залишається пріоритетом для держави. Напередодні засідання Комітету, 13 липня 2026 року, перша леді України Олена Зеленська провела спеціальну офіційну зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО. Головною темою перемовин між сторонами стало вироблення ефективних механізмів захисту та моніторингу стану культурної і матеріальної спадщини України, яка перебуває в зоні бойових дій або під контролем російських окупаційних сил.

Нагадаємо, російські військові облаштували систему оборонних траншей поблизу дитячого садка та школи в окупованому Криму. Як встановили журналісти на основі аналізу супутникових знімків Planet Labs, фортифікації з'явилися біля навчальних закладів у селі Чкалове Білогірського району ще влітку 2023 року.