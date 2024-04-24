Умєров передав військовим 40 бронеавтомобілів «Козак» (фото)

Броньовані машини «Козак-2М1» та бронеавтомобілі «Козак-5» повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист

Міністр оборони Рустем Умєров разом з начальником Генштабу Збройних сил України генерал-майором Анатолієм Баргилевичем передали українським воїнам з 225-го окремого штурмового батальйону військову техніку вітчизняного виробництва. Про це Умєров повідомив у Facebook.

фото Рустем Умєров, Facebook

«15 броньованих машин «Козак-2М1» та 25 одиниць багатофункціональних бронеавтомобілів «Козак-5», виробництва ПАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика», повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист», – вказав Умєров.

фото Рустем Умєров, Facebook

Броньовані машини «Козак-2М1» та бронеавтомобілі «Козак-5» повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист фото Рустем Умєров, Facebook

Забезпечуємо українських військових сучасним і надійним обладнанням. Більше бронемашин – більше збережених життів, додав міністр оборони.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Про це стало відомо з трансляції.

Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт. Для набуття чинності його має підписати президент США Джо Байден, який пообіцяв зробити це негайно.

Раніше Сенат США підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу Україні.

Нагадаємо, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

До слова, у новому пакеті американської військової допомоги Україні можуть бути далекобійні ракети Atacms. Зазначається, що новий пакет допомоги буде наданий за механізмом PDA – зброя Україні постачатиметься із запасів американської армії, що є найшвидшим із доступних шляхів.

Представник Білого дому відмовився коментувати зміст пакета, але зазначив, що США «готові швидко надіслати військову допомогу Україні для задоволення її нагальних потреб у сфері бойових дій та протиповітряної оборони, щойно законопроєкт пройде Сенат і буде підписаний».

Нагадаємо, Сполучені Штати хочуть виділити Україні $1 млрд військової допомоги, як тільки законопроєкт на $60 млрд підпише президент Джо Байден. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох неназваних американських чиновників.