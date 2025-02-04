Створення спецтрибуналу для Путіна можливе на базі Ради Європи: названо дату

Створення спецтрибуналу для Путіна можуть оголосити на останній, 14-й зустрічі Core Group у Києві в квітні 2025 року

Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України буде створений на базі Ради Європи. Це може статися вже у 2025 році. Наразі в ініціативі задіяна 41 країна. Про це пише DW посилаючись на слова генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе у вівторок, 4 лютого, у Брюсселі.

Один з високопосадовців ЄС на умовах анонімності повідомив «Європейській правді», що у квітні 2025 року у Києві відбудеться останнє, 14-те засідання групи держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, на якому буде вже остаточно затверджений статут трибуналу, та буде оголошено про чіткі плани щодо його створення.

«Створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії в рамках Ради Європи дасть змогу нашим міжнародним партнерам, зокрема, Україні та Європейському Союзу, повною мірою використовувати наш досвід і знання у сфері захисту прав людини та верховенства права на всьому континенті», – заявив він на брифінгу, присвяченому 13-й зустрічі Основної групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Учасники брифінгу також повідомили, що вдалося значно просунутися у складанні установчого статуту. Зустріч може стати передостанньою, тоді як остання може відбутися навесні і завершитися підписанням документа про створення спецтрибуналу.

«Дивлячись, що відбувається у світі, кожна країна зацікавлена в тому, щоб це міжнародне право розвивалося далі, і щоб існували чіткі правила для притягнення винних до відповідальності», – відповіла верховна представниця Євросоюзу в закордонних справах Каї Каллас на запитання про те, як вона оцінює підтримку цієї ініціативи у світі.

На її думку, навіть якщо президент США Трамп доб'ється проведення мирних перемовин із президентом РФ, роботу з трибуналом необхідно буде продовжувати для притягнення винних до відповідальності і для справедливого миру в Україні.

«Ми не можемо допустити, щоб злочин агресії залишився безкарним, – сказала верховна представниця ЄС із закордонних справ. – Спецтрибунал – це також частина тиску на Путіна і його режим, щоб вони припинили цю війну. Це сигнал іншим агресорам або тим, хто має намір напасти на сусідні країни. Ось чому ці сигнали важливі, а хто з ким розмовляє, звичайно, кожен вирішує сам».