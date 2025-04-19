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На Вінниччині бійка закінчилась вибухом: двоє чоловіків постраждали

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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На Вінниччині бійка закінчилась вибухом: двоє чоловіків постраждали
Наразі поліція проводить досудове розслідування
фото ілюстративне

На місці події правоохоронці вилучили речові докази

У ніч на 17 квітня в одному з населених пунктів у Вінницькій області стався інцидент, який завершився вибухом. Конфлікт між групою громадян переріс у бійку, під час якої вибухнув невідомий предмет. У результаті двоє чоловіків, віком 48 та 50 років, отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обласну поліцію.

Як зазначили правоохоронці, 17 квітня близько опівночі на вулиці одного з населених пунктів Піщанської ТГ між групою громадян виник конфлікт. У ході бійки стався вибух, в результаті чого двоє чоловіків 48 та 50 років зазнали травмувань. Після надання медичної допомоги один – відпущений на амбулаторне лікування, другий – перебуває в стаціонарі.

«На місці події правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертизу. Тип та походження предмета, що вибухнув, встановлюються», – розповіли правоохоронці.

Наразі поліція проводить досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, заклали вибухівку у термос. СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Вінниці. Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробі росіян здійснити серію вибухів у Вінниці. За результатами спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції. Як встановило розслідування, спочатку фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно.

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Теги: Вінниччина вибух поліція

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