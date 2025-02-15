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У деяких областях очікується сніг: прогноз погоди на 15 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У деяких областях очікується сніг: прогноз погоди на 15 лютого
У Києві вдень місцями невеликий сніг
фото: РБК-Україна

15 лютого в більшості областей очікується утворення снігового покриву висотою 3-10 см

Сьогодні, 15 лютого, у південних, східних, вночі і в центральних та більшості північних областей помірний сніг, на півдні країни подекуди з дощем, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Протягом доби температура у західних, північних та Вінницькій областях 3-8° морозу, на решті території від 4° морозу до 1° тепла. Вночі в Карпатах 8-13° морозу, вдень в Криму та Приазов'ї 2-7° тепла.

Прогноз погоди на 15 лютого
Прогноз погоди на 15 лютого
Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр

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