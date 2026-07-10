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У Дніпрі розпочало роботу представництво Асоціації прифронтових міст та громад

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У Дніпрі розпочало роботу представництво Асоціації прифронтових міст та громад
Терехов наголосив, що цей крок – логічне продовження роботи організації
фото: frontlineua.org

Представництво працюватиме над захистом інтересів жителів прифронтових територій та розвитком регіонів

У Дніпрі відкрито перше представництво Громадської організації «Асоціація прифронтових міст та громад». Воно стане центром взаємодії з територіальними громадами, вимушеними переселенцями, ветеранами, підприємцями та громадськими організаціями, а також майданчиком для підготовки пропозицій до державної політики підтримки людей і розвитку прифронтових територій. 

Дніпропетровщина – один із ключових гуманітарних, логістичних та економічних центрів України, який забезпечує взаємодію з великою кількістю прифронтових громад, приймає вимушених переселенців та підтримує роботу критичної інфраструктури. Географічне розташування області дозволяє оперативно координувати роботу з громадами прифронтових регіонів, швидше реагувати на їхні потреби та реалізовувати спільні проєкти.

Під час відкриття представництва голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов наголосив, що цей крок – логічне продовження роботи організації, яка переходить від представлення інтересів громад до постійної роботи безпосередньо з людьми.

«Коли ми створювали Асоціацію, нашим головним завданням було зробити так, щоб голос прифронтових міст і громад був почутий державою. Нам це вдалося. Але бути почутими недостатньо. Потрібні дії. Потрібно, щоб люди відчували у своєму повсякденному житті, що щось змінюється, що рівень їхнього життя покращується. Сьогодні багато говорять переважно про захист прифронтових територій, і це абсолютно правильно. Але потрібно говорити ще й про захист нормального життя. Бо жодна громада не матиме майбутнього, якщо люди не будуть упевнені у завтрашньому дні», – сказав Ігор Терехов. За його словами, державна політика щодо прифронтових територій має бути спрямована не лише на ліквідацію наслідків російських атак, а й на створення умов, за яких люди матимуть можливість залишатися у своїх громадах, працювати, розвивати бізнес, виховувати дітей і будувати своє майбутнє.

«Поруч із фронтом живуть мільйони українців. Вони відкривають магазини, працюють, лікують людей, навчають дітей, ремонтують дороги й продовжують тримати економіку країни. Вони свідомо залишилися у своїх громадах. І держава повинна зробити все, щоб вони не залишалися наодинці зі своїми проблемами. Героїзм людей не може замінити державну політику. Державна політика має працювати на випередження і створювати умови, за яких люди не будуть змушені залишати свої міста, а бізнес – згортати виробництво», – наголосив голова Асоціації прифронтових міст і громад.

У представництві надаватимуть правову підтримку вимушеним переселенцям, координуватимуть взаємодію з органами місцевого самоврядування, проводитимуть консультації, публічні заходи та інформаційні кампанії, а також працюватимуть над підготовкою пропозицій до законодавчих ініціатив і програм підтримки прифронтових територій. Окремим напрямом роботи стане постійна взаємодія з громадами, експертним середовищем та громадськими організаціями для підготовки спільних рішень щодо розвитку прифронтових територій.

Представництво Асоціації прифронтових міст та громад працює за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, 7.

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Теги: бізнес політика держава громада самоврядування Ігор Терехов

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