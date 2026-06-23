Обстріл Лук’янівського ринку: Кличко відповів на петицію про відбудову

Повідомлень від власника Лук'янівського ринку щодо намірів відбудувати об’єкт до міської влади не надходило

Київська міська державна адміністрація не планує брати участь у відбудові Лук’янівського ринку, який зазнав значних руйнувань внаслідок російського ракетного удару 24 травня 2026 року. Оскільки об'єкт перебуває у приватній власності, місто не має правових підстав фінансувати його відновлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну відповідь мера Києва Віталія Кличка на електронну петицію № 14256.

У документі зазначається, що ринок «Лук’янівський» на вулиці Юрія Іллєнка, 1 належить товариству з обмеженою відповідальністю «Квіткова галявина». Наразі власник майна самостійно оформлює документи та фіксує фактичні обсяги пошкоджень для отримання державної компенсації відповідно до профільного законодавства.

За інформацією адміністрації ринку, на території наразі триває розчищення завалів для подальшої організації торгівлі. Водночас офіційних повідомлень від власника щодо намірів повністю відбудувати об’єкт до міської влади наразі не надходило.

Аби підтримати малий та середній бізнес, який постраждав від обстрілу, Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА провів перемовини з керівництвом 23 провідних торговельних центрів столиці. Вони погодилися надати робочі місця для постраждалих підприємців на пільгових умовах, які обговорюватимуть індивідуально.

Крім того, підприємцям із Лук'янівки запропонували альтернативні локації для торгівлі на території комунальних підприємств «Житній ринок», «Володимирський ринок», а також на столичних ярмарках.

Нагадаємо, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

Від російського обстрілу 24 травня постраждали шість областей України. Зокрема, у столиці постраждало 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули. Унаслідок ворожої атаки у столиці пошкоджено 432 житлові будівлі. Найбільше в Шевченківському районі – 262.

Зауважимо, що масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті.

До слова, Збройні сили Російської Федерації розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення».