Кабмін ухвалив постанову про реєстрацію домашніх улюбленців

Мінекономіки: у пілотному проєкті вже зареєстровано понад 6 тисяч тварин

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин – основи майбутнього Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Міністерства економіки.

Що передбачає проєкт

Нова система спростить власникам доступ до ветеринарних документів, допоможе оперативно повертати загублених улюбленців додому, вестиме облік безпритульних тварин, а також посилить контроль за профілактикою небезпечних інфекційних захворювань, зокрема сказу.

На першому етапі реєстрація охопить собак, котів і тхорів (фреток) – саме ці види підлягають ідентифікації відповідно до європейських підходів. Власники зможуть безкоштовно зареєструвати своїх тварин у державних або приватних ветеринарних клініках, які долучаться до проєкту; реєстрація буде добровільною. Реєстрацію безпритульних тварин здійснюватимуть комунальні служби чи інші юридичні особи, уповноважені органами місцевого самоврядування та ліцензовані для ветеринарної практики.

Пілотний етап уже триває

За даними Мінекономіки, реєстр уже сформовано та передано на баланс профільного міністерства. Під час пілотного запуску до системи внесли понад 6 тисяч тварин. Повторне встановлення чипа не знадобиться – інформацію про нього до реєстру внесе лікар, до якого звернувся власник, шляхом сканування наявного чипа.

Наступним кроком стане тестування системи за участю державних ветеринарних клінік, а вже після завершення експерименту Мінекономіки спільно з Мінцифри планують інтегрувати ветеринарний паспорт у застосунок «Дія».

Ідентифікація домашніх котів і собак – вимога законодавства Євросоюзу, тож створення реєстру також працює на гармонізацію українських норм із європейськими стандартами поводження з тваринами.

Нагадаємо, ідея створення такого реєстру не нова: ще в листопаді 2023 року Кабмін ухвалив першу постанову про створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин, а восени 2024-го розпочався перший етап його впровадження – авторизація ветеринарних закладів на платформі Дія.Engine. Нинішня постанова – це наступний, експериментальний етап проєкту.