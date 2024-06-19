Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна відновлює поромне сполучення з Грузією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна відновлює поромне сполучення з Грузією
На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas
Фото: ukrferry.com

Рейси відбуватимуться раз на тиждень

Україна відновлює поромне сполучення з Грузією через Чорне море. Про це повідомляється на сайті перевізника UkrFerry.

Перший рейс заплановано вже на 9 липня.

За даними UkrFerry, рейс триватиме 60 год. Порт відправлення – Чорноморськ, а порт прибуття – Батумі. Тривалість зворотного рейсу – 69 год. 

Україна відновлює поромне сполучення з Грузією фото 1

Як випливає із розкладу, рейси відбуватимуться раз на тиждень. На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині. Знаходиться під класифікаційним наглядом Lloyd, вказано на сайті Ukrferry.

Пором має 250 пасажирських місць у каютах люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісцевих каютах з усіма вигодами. «Висока мореплавність судна та його значні розміри (довжина – понад 190 м, ширина – 28 м) дозволяють мінімізувати хитавицю навіть у штормових умовах.  Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR», –  йдеться в повідомленні.

Україна відновлює поромне сполучення з Грузією фото 2

На сайті UkrFerry зазначено, що дати/час відходів і прибуття суден можуть бути змінені з причин, не залежних від морського перевізника, в тому числі: зайнятості причалу в порту, погодних умов, тривалої роботи митних, прикордонних та інших влад в портах, а також з інших не залежних від морського перевізника причин. Дати/час відправлення і прибуття судна можуть бути змінені як до початку рейсу, так і протягом рейсу.

Нагадаємо, Грузія продовжила термін безвізового перебування українців.

Теги: Грузія пором Чорне море корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головними пріоритетами Саміту миру у Швейцарії є пошук способів забезпечення ядерної, продовольчої безпеки та повернення військовополонених й депортованих, зокрема, дітей
Саміт миру: перший день. 10 найяскравіших цитат світових лідерів
15 червня, 22:53
У разі погіршення ситуації Брюссель пропонує запровадити персональні санкції проти грузинської влади
Грузія може втратити безвіз з Євросоюзом та фінансування через дії влади – ЗМІ
15 червня, 05:26
Український корабель Verbena
Хусити атакували український корабель в Аденській затоці: є поранений
14 червня, 09:17
Триває 841-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 13 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
13 червня, 07:59
Дмитро Плетенчук зазначає, що корабель «Адмірал Левченко» мав екіпажу кілька сотень
Російський корабель «Адмірал Левченко» загорівся у Баренцовому морі
10 червня, 22:45
У 2019 і 2022 роках Росія запустила на низьку орбіту групу невеликих маневрених «інспекційних» супутників
Росія розміщує на орбіті супутники-вбивці – The Telegraph
3 червня, 01:52
Теплохід «Соларіс» протаранив прогулянкове судно «Чайка-СПГ»
У Санкт-Петербурзі теплохід протаранив туристичне судно (відео)
26 травня, 07:38
«Циклон» є носієм ракет «Калібр», якими Росія обстрілює Україну
Ураження «Циклона»: з’явилися супутникові знімки наслідків
23 травня, 21:20
Нарощування військового і ядерного арсеналу Китаю свідчить про його наміри напасти на Тайвань
Global Press: Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня
23 травня, 16:24

Суспільство

Україна відновлює поромне сполучення з Грузією
Україна відновлює поромне сполучення з Грузією
Оновлення даних через «Резерв+»: Міноборони пояснило, коли треба йти до ТЦК
Оновлення даних через «Резерв+»: Міноборони пояснило, коли треба йти до ТЦК
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
Зеленський: Готуємо рішення, які полегшать опалювальний сезон
Зеленський: Готуємо рішення, які полегшать опалювальний сезон
Ексмер Куп'янська Мацегора живий? Розвідка повідомила про стан колаборанта
Ексмер Куп'янська Мацегора живий? Розвідка повідомила про стан колаборанта
Кількість випадків домашнього насилля в Україні зросла на 36% за рік – інфографіка
Кількість випадків домашнього насилля в Україні зросла на 36% за рік – інфографіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування
19K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
19K
Перша країна в Євросоюзі розпочала видобуток урану
17K
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
7195
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
5579
Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)

Новини

Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Сьогодні, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Сьогодні, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Сьогодні, 19:48
Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Сьогодні, 14:42
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua