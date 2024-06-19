Рейси відбуватимуться раз на тиждень

Україна відновлює поромне сполучення з Грузією через Чорне море. Про це повідомляється на сайті перевізника UkrFerry.

Перший рейс заплановано вже на 9 липня.

За даними UkrFerry, рейс триватиме 60 год. Порт відправлення – Чорноморськ, а порт прибуття – Батумі. Тривалість зворотного рейсу – 69 год.

Як випливає із розкладу, рейси відбуватимуться раз на тиждень. На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині. Знаходиться під класифікаційним наглядом Lloyd, вказано на сайті Ukrferry.

Пором має 250 пасажирських місць у каютах люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісцевих каютах з усіма вигодами. «Висока мореплавність судна та його значні розміри (довжина – понад 190 м, ширина – 28 м) дозволяють мінімізувати хитавицю навіть у штормових умовах. Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR», – йдеться в повідомленні.

На сайті UkrFerry зазначено, що дати/час відходів і прибуття суден можуть бути змінені з причин, не залежних від морського перевізника, в тому числі: зайнятості причалу в порту, погодних умов, тривалої роботи митних, прикордонних та інших влад в портах, а також з інших не залежних від морського перевізника причин. Дати/час відправлення і прибуття судна можуть бути змінені як до початку рейсу, так і протягом рейсу.

Нагадаємо, Грузія продовжила термін безвізового перебування українців.