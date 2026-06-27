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Reuters: «Хезболла» відкинула безпекову угоду з Ізраїлем

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Reuters: «Хезболла» відкинула безпекову угоду з Ізраїлем
Ліван після ізраїльських ударів
фото: Reuters

«Хезболла» заявляє про продовження збройного опору, незважаючи на угоду

Лідер «Хезболли» Наїм Касем відхилив безпекову угоду між Ліваном та Ізраїлем, укладену за посередництва США у п'ятницю. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У суботу Касем назвав документ «недійсним» і капітуляцією, звинувативши ліванський уряд в односторонніх поступках і підриві суверенітету. На його думку, пов'язування виведення ізраїльських військ із роззброєнням «Хезболли» легітимізує військову присутність Ізраїлю та перетинає «червоні лінії». Касем наголосив, що угруповання продовжуватиме збройний опір, а основою для завершення конфлікту має бути меморандум про взаєморозуміння між Іраном та США, підписаний два тижні тому.

Невдоволення угодою поширилося і на шиїтську громаду Лівану, оскільки понад мільйон людей були змушені залишити свої домівки через конфлікт, який тривав паралельно з війною в Ірані. Рух «Амаль» спікера ліванського парламенту Набіха Беррі також засудив документ як незбалансований і вигідний лише Ізраїлю.

Узгоджений у п'ятницю документ передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із деяких південних районів Лівану та розгортання ліванської армії. Проте ізраїльські сили наразі залишатимуться в розширеній зоні безпеки. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у суботній промові продемонстрував карту двох «пілотних зон» для майбутньої передачі ліванським військовим (одна з них розташована поза межами зайнятих територій, інша – на межі окупаційної зони). Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац позитивно оцінив домовленість, підкресливши, що вона дозволяє зберегти окупацію зони безпеки та забороняє повернення переміщених ліванців.

Попри домовленості, бойові дії тривають. У суботу ізраїльський безпілотник завдав удару по Набатії аль-Фауці – району поза межами визначеної Ізраїлем зони безпеки. В ізраїльській армії удар пояснили відсутністю своїх наземних військ поблизу та заявою, що ціллю була особа, яка загрожувала їхнім силам.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, ймовірно, продовжить військові дії проти угруповання «Хезболла», попри підписану між США та Іраном угоду про припинення вогню, яка прямо передбачає зупинку бойових дій у Лівані.

Американська розвідка вважає, що ізраїльський прем'єр перебуває під потужним внутрішнім тиском через постійні атаки на північ країни. Ймовірно, Ізраїль продовжить операції, навіть якщо вони перешкоджатимуть подальшим американсько-іранським переговорам щодо ядерної програми. Сама угода є вкрай непопулярною в Ізраїлі, оскільки коментатори критикують її за ігнорування ракетної програми Ірану, вимогу виведення військ США з регіону та обмеження дій ЦАХАЛу.

Нагадаємо, Ізраїль та ліванське угруповання «Хезболла» досягли домовленості про відновлення режиму припинення вогню після чергового спалаху бойових дій. Укласти угоду вдалося за посередництва Сполучених Штатів та Катару. 

За інформацією кореспондента Axios Барака Равіда, який послався на високопоставленого американського чиновника, сторони погодилися повернутися до режиму припинення вогню 19 червня.

Теги: Ізраїль Ліван Хезболла

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