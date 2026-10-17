Україна та Німеччина створюють новий оборонний проєкт: деталі

Владислав Бельбас розповів про спільні продукти з німецькою оборонною компанією MBDA

Компанія планує найближчим часом перейти до запуску спільних розробок із німецьким виробником озброєння

Українська компанія «Українська бронетехніка» працює над спільними продуктами з німецькою оборонною компанією MBDA. Їхній запуск планують найближчим часом. Про це заявив генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас, відповідаючи на запитання кореспондента «Главкома» під час зустрічі делегацій німецького та українського ОПК.

«Ми працюємо з компанією MBDA і плануємо запуск спільних продуктів із ними найближчим часом», – сказав Бельбас.

За його словами, співпраця з німецькими партнерами є частиною розвитку спільних оборонних проєктів між Україною та Німеччиною.

MBDA – це провідний європейський розробник і виробник ракетних систем, створений у 2001 році шляхом об'єднання оборонних підрозділів аерокосмічних гігантів Airbus, BAE Systems та Leonardo. Компанія створює широкий спектр високоточного озброєння, включаючи знамениті крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, протикорабельні комплекси Exocet та системи протиповітряної оборони Aster.

У червні 2026 року «Українська бронетехніка» та MBDA підписали меморандум про стратегічне партнерство. Початковими напрямами співпраці визначили розробку засобів ураження на великій дальності та систем протидії безпілотникам. Сторони також розглядають спільні виробничі проєкти й перспективу створення спільного підприємства.

У лютому 2024 року MBDA Deutschland також уклала угоду про співпрацю з українським державним оборонним концерном «Укроборонпром». Вона передбачала опрацювання можливостей спільних досліджень, розробки, виробництва та інвестицій у системи протиповітряної оборони, зокрема засоби протидії безпілотникам.

Нагадаємо, Росія використовувала агентів, інформаторів, коригувальників, соціальні мережі та кібероперації для отримання чутливої інформації про український оборонно-промисловий комплекс.