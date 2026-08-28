Уряд запускає підтримку спільних розробок для оборони та бізнесу
Держава фінансуватиме до 65% вартості технологічних проєктів
Уряд вперше запускає механізм підтримки спільних прикладних досліджень і розробок, які виконуватимуться на замовлення технологічного бізнесу. Цього року на такі проєкти передбачено 100 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.
Держава покриватиме від 50% до 65% вартості проєктів
У межах програми команди державних університетів і наукових установ розроблятимуть рішення відповідно до конкретних технологічних та виробничих потреб компаній.
Залежно від розміру бізнесу держава покриватиме від 50% до 65% вартості проєкту. Решту фінансування забезпечуватиме компанія-замовник.
Пріоритетними напрямами визначено:
- безпеку та оборону;
- енергетику;
- транспорт;
- медицину;
- агросектор;
- ІТ;
- робототехніку.
Від ідеї до готового рішення
Очікується, що державна підтримка допоможе командам пройти весь шлях від розроблення ідеї та проведення випробувань до створення готового технологічного рішення.
За словами Корецького, мета ініціативи – створити більше можливостей для використання українських досліджень і розробок в інтересах оборони та економіки. Водночас технологічний бізнес зможе отримувати необхідні рішення в Україні.
Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Кабмін збільшив на 1 млрд грн фінансування Програми з відновлення України. Загальний обсяг коштів на 2026 рік зріс із 987,1 млн грн до майже 2 млрд грн.
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