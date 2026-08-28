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Уряд запускає підтримку спільних розробок для оборони та бізнесу

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Уряд запускає підтримку спільних розробок для оборони та бізнесу
Уряд виділить 100 млн грн на спільні розробки для оборони та бізнесу
фото: glavcom.ua

Держава фінансуватиме до 65% вартості технологічних проєктів

Уряд вперше запускає механізм підтримки спільних прикладних досліджень і розробок, які виконуватимуться на замовлення технологічного бізнесу. Цього року на такі проєкти передбачено 100 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Держава покриватиме від 50% до 65% вартості проєктів

У межах програми команди державних університетів і наукових установ розроблятимуть рішення відповідно до конкретних технологічних та виробничих потреб компаній.

Залежно від розміру бізнесу держава покриватиме від 50% до 65% вартості проєкту. Решту фінансування забезпечуватиме компанія-замовник.

Пріоритетними напрямами визначено:

  • безпеку та оборону;
  • енергетику;
  • транспорт;
  • медицину;
  • агросектор;
  • ІТ;
  • робототехніку.

Від ідеї до готового рішення

Очікується, що державна підтримка допоможе командам пройти весь шлях від розроблення ідеї та проведення випробувань до створення готового технологічного рішення.

За словами Корецького, мета ініціативи – створити більше можливостей для використання українських досліджень і розробок в інтересах оборони та економіки. Водночас технологічний бізнес зможе отримувати необхідні рішення в Україні.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Кабмін збільшив на 1 млрд грн фінансування Програми з відновлення України. Загальний обсяг коштів на 2026 рік зріс із 987,1 млн грн до майже 2 млрд грн.

 

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Теги: Кабмін бізнес фінансування уряд

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