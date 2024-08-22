«Валера купив мені ігрову приставку «Денді»: брат Залужного розповів про дитинство генерала

Брат Валерія Залужного Артур розповів, що майбутній генерал няньчився з ним все дитинство

Молодший брат колишнього головнокомандувач Збройних сил, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного Артур розповів, як минуло їхнє дитинство. Своїми спогадами Артур Залужний поділився у книзі радниці колишнього Головнокомандувача зі стратегічних комунікацій Людмили Долгоновської «Залізний генерал. Уроки людяності», пише «Телеграф».

Брат Валерія Залужного Артур розповів, що майбутній генерал няньчився з ним все дитинство, бо батьки тяжко працювали. А після того, як батько пішов з сім’ї, він став головною чоловічою фігурою в їхній великій родині.

Валерій та Артур Залужні

Артур народився, коли Валерію Залужному було тринадцять років. Мати братів працювала на залізничному вокзалі, а батько – на заводі. Поруч із їхнім будинком не було дитячого садка, тож дбати про молодшого брата доводилося саме Валерію. До речі, до школи молодшого брата готував також старший брат. «Мама з татом цілими днями на роботі. Мама писала записки: «Вибач, Валеро, сьогодні треба посидіти з братом», – поділився спогадами Артур.

Так склалося, що спочатку не стало чоловіка в однієї з тіток Валерія та Артура, а потім із сім’ї пішов і їхній батько. Тягар відповідальності за сім’ю ліг на дідуся і він це розумів, а пізніше роль старшого в сім’ї перейшла до Валерія Залужного.

«І я радий, що наше сімейство очолив саме він. Я не скажу, що він радить, як краще чинити в тій чи іншій ситуації, але часом я сам себе питав: «А як би вчинив він?» Тому що він вчинив би правильно, навіть якби рішення нашкодило йому. Я завжди намагався робити, як він», – каже Артур.

За його словами, перед тим, як вступити до військового інституту, Валерій Залужний після 9-го класу школи вступив до місцевого машинобудівного технікуму (політехнічний коледж зараз). Одного разу він жартома признався братові, що сильнішою за мрію стати військовим була лише симпатія до дівчини, яка теж пішла вчитися в той технікум.

«Спочатку генерал пішов за нею, а потім – за мрією», – каже брат.

Артур Залужний зазначає, що щедрість і турботливість «залізного генерала» – це одні з головних рис характеру, які добре відомі всім, хто знайомий з ним особисто.

«От йому ніколи нічого не було шкода. Настільки не шкода, що коли я вперше мав іти до школи, Валера зібрав усі гроші, які мав, і купив мені рюкзак та ігрову приставку «Денді». Такої не було ні в кого. І мама, памʼятаю, каже: «Так, а ти собі щось зі стипендії лишив?». А брат каже: «Ні». Коли я малим робив шкоду, то мене ніколи не били. На всі мої капості він знаходив виправдання. Тож мене навіть у куток жодного разу не ставили. Я брату в плече плачу, а він слухає й наставляє мене», – згадує Артур Залужний.

Нагадаємо, після відставки Валерій Залужний зник із публічного простору. Колишній головнокомандувач ЗСУ 10 липня став до роботи послом України у Великій Британії. Як дізнався «Главком», 3 липня Залужний вирушив до Британії для роботи послом.

Нагадаємо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії.

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук.

Між тим, на благодійний аукціон «Медіа-кава» було виставлено зустріч із Залужним. Станом на ранок 4 липня найбільша ставка на те, щоб випити каву із колишнім головкомом, сягнула 250 тис.