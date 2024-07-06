Коли Залужний розпочне працювати послом у Великій Британії: названо дату

Залужний вже прибув до Британії й найближчим часом приступить до роботи послом

Днями колишній головком вирушив до Лондона

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно розпочне виконувати обов’язки посла України у Великій Британії 10 липня. Про це повідомило «Суспільне» з покликанням на джерела у дипломатичних колах.

Як дізнався «Главком», 3 липня Залужний вирушив до Британії для роботи послом.

Нагадаємо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії.

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук.

Між тим, на благодійний аукціон «Медіа-кава» було виставлено зустріч із Залужним. Станом на ранок 4 липня найбільша ставка на те, щоб випити каву із колишнім головкомом, сягнула 250 тис.