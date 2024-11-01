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США назвали вирішальний чинник для продовження Росією війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США назвали вирішальний чинник для продовження Росією війни в Україні
Як зазначив американський посадовець, Китай продовжує применшувати масштаби своєї підтримки оборонно-промислової бази Росії
фото з відкритих джерел

Як зазначив заступник постпреда США Роберт Вуд, підтримка Росії з боку Китаю затягує війну

Підтримка російської оборонної сфери з боку Китаю є «вирішальним чинником» для продовження Кремлем війни проти України. Про це заявив заступник постпреда США Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки ООН.

«Підтримка Китаєм Росії є вирішальною. Підтримка з боку Китаю затягує війну. Китай говорить про створення умов для миру. Але він міг би швидко створити ці умови, припинивши підтримку Росії», – сказав він.

За словами Вуда, «Китай продовжує применшувати масштаби своєї підтримки оборонно-промислової бази Росії. Водночас він надає їй, зокрема компоненти озброєнь, технології БпЛА і крилатих ракет, верстати, мікроелектроніку й нітроцелюлозу».

Посадовець каже, китайські компанії співпрацювали з російськими оборонними фірмами в розробці та виробництві ударних безпілотників дальнього радіуса дії. «Китай не має підстав стверджувати, що виступає за мир, оскільки дає Росії змогу вести найбільшу війну в Європі за останні десятиліття», – наголосив дипломат.

Вуд нагадав, що Китай утримався, коли 141 країна, ухваливши відповідну резолюцію Генасамблеї, засудила вторгнення РФ та порушення Статуту ООН і закликала вивести війська з України. «Навіть зараз Китай міг би допомогти покласти край війні, якби закликав Росію вивести свої війська відповідно до міжнародно визнаних кордонів України», – вказав Вуд.

Також заступник постпреда США розповів про допомогу, яку Росії надають Північна Корея та Іран. «Уже зараз розгортання військ КНДР у Росії знаменує собою небезпечне розширення зв’язків між Москвою та Пхеньяном, зазначив заступник постпреда США. Він нагадавши, що Північна Корея незаконно постачає Росії балістичні ракети, пускові установки та боєприпаси для ведення війни. Усе це є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Ми найрішучішим чином засуджуємо шлях, обраний Кремлем у відносинах з КНДР», – резюмував американський дипломат.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця підкреслив законність постачання зброї Україні, на відміну від підтримки, яку надає Північна Корея Росії.

До слова, представник Росії в ООН Василь Небензя, відомий поширенням фейків про Україну, заявив, що РФ не допустить повторення сценарію з Мінськими домовленостями, а також підкреслив, що РФ не планує заморожувати війну в Україні.

Теги: війна США Китай Радбез ООН

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