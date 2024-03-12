У Києві на станції метро «Хрещатик» буде відновлено роботу одного з вестибюлей
Вихід на вулицю Інститутську працюватиме з 05:37 до 22:33
13 березня, в середу, відновить роботу ще один вестибюль станції метро «Хрещатик». Про це повідомляє КМДА з посиланням на «Київський метрополітен».
Буде відкрито вестибюль, що виходить до вул. Інститутської. Працюватиме він з 05:37 до 22:33.
За інформацією від «Київського метрополітена», вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35. Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.
Нагадаємо, станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі. Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.
Стало відомо, що правоохоронні органи та екологічні служби з’ясовують причини, а також наслідки пожежі на Осокорківських озерах у Києві.
Коментарі — 0