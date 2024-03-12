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У Києві на станції метро «Хрещатик» буде відновлено роботу одного з вестибюлей

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Києві на станції метро «Хрещатик» буде відновлено роботу одного з вестибюлей
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття
фото: Ольга Косова

Вихід на вулицю Інститутську працюватиме з 05:37 до 22:33

13 березня, в середу, відновить роботу ще один вестибюль станції метро «Хрещатик». Про це повідомляє КМДА з посиланням на «Київський метрополітен».

Буде відкрито вестибюль, що виходить до вул. Інститутської. Працюватиме він з 05:37 до 22:33.

За інформацією від «Київського метрополітена», вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35. Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.

Нагадаємо, станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі. Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.

Стало відомо, що правоохоронні органи та екологічні служби з’ясовують причини, а також наслідки пожежі на Осокорківських озерах у Києві. 

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Теги: Хрещатик укриття Дніпро депутат метро

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