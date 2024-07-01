«Байдена замінити неможливо». Експосол США пояснив, в який глухий кут потрапили демократи

Якщо Байден все ж зійде з перегонів, демократи опиняться перед викликом

Джон Гербст про вибори президента у США: «Це дуже дивні і неприємні вибори»

Чинного президента США Джо Байдена буде майже неможливо замінити на президентських перегонах, якщо він самотужки не погодиться з них вийти. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив директор Центру Євразії Атлантичної Ради та експосол США в Україні Джон Гербст, коментуючи нещодавні дебати кандидатів у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена і Дональда Трампа.

Американський дипломат зазначає, що виступ чинного президента був «дуже поганим» та спричинив занепокоєння серед його однопартійців.

«Демократи зараз дуже знервовані. Тому з’явилось багато розмов про його заміну. Наскільки я розумію, буде майже неможливо замінити Байдена, якщо він не погодиться вийти з перегонів. Але можливо, деякі старші члени Демократичної партії переконають президента відмовитися, а можливо, і ні».

Водночас у випадку, якщо Байден все ж зійде з перегонів, демократи опиняться перед викликом – знайти йому заміну буде дуже важко.

«Звісно, можна очікувати, що віце-президент Каміла Гарріс може зайняти його місце, Але її рейтинг такий самий поганий, як і в Байдена. Демократи пропонують представників меншин та жінок на високі посади. А вона не лише жінка, а й темношкіра (має індуське походження – «Главком») і це ставить демократів у скрутне становище у випадку висування її кандидатури на посаду президента», – зазначає Гербст.

Колишній посол підкреслює, що і Трамп, якого нещодавно було звинувачено у злочинах, має немало великих недоліків як кандидат.

«Тому це дуже дивні і неприємні вибори», – резюмує він.

На запитання про те, чи не можуть донори змусити обох кандидатів зняти свої кандидатури, Гербст відповідає, що така ймовірність існує, але є «але»: вони обидва виграли номінацію бути кандидатами від партій.

«Більшість демократів проголосували за Байдена як представника партії, і відповідно більшість республіканців проголосували за Трампа. Причому йдеться про абсолютну більшість виборців як в одному, так і в іншому таборі. І це пояснює, чому вони є кандидатами. Тому і виникла така незвичайна ситуація».

Зазначимо, президентські вибори в США заплановані цьогоріч на 5 листопада. Вони стануть 60-ми за рахунком. Тим часом у світовій пресі шириться інформація, що демократи шукають заміну Байдену. Зокрема про те, що Демократична партія, ймовірно, до осені ламатиме голову над висуненням іншого кандидата в президенти пише видання The Politico. Як відомо, Трампа затвердять на липневому з'їзді його партії, а Байдена – мають затвердити у серпні на партійному з'їзді у Чикаго.

Нагадаємо, що дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Однак згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом.

Також президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він розуміє занепокоєння, які виникли після дебатів з суперником за крісло президента Дональдом Трампом, однак просить спонсорів своєї передвиборчої кампанії не відмовлятися від його подальшої підтримки.

До слова, європейські країни занепокоєні поверненням колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому й пов’язаними з цим ризиками – як щодо війни в Україні, так загальноєвропейської безпеки та торгівлі між ЄС та США. Страх Європи посилили провальні для президента США Джо Байдена дебати.

Раніше стало відомо, що найближчі родичі Джо Байдена підтримали його і закликали не залишати президентські перегони на тлі широкої критики в медіа через невдалі дебати з Дональдом Трампом.