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Росіяни вигадали фейк про мільйонні статки та обшуки у батьків Зеленського

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Росіяни вигадали фейк про мільйонні статки та обшуки у батьків Зеленського
Батьки президента України – Римма та Олександр Зеленські
фото: ukrainians.today

Російська дезінформаційна мережа «Матрьошка» створила новий «вкид» про родину президента

У мережі поширюється російський фейк про те, що НАБУ нібито провело обшуки у батьків президента України – Римми та Олександра Зеленських – та виявило на їхніх рахунках $11 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Ця історія не відповідає дійсності і є повністю вигаданою. Фейк поширюється разом зі сфальсифікованим відео від імені відомого європейського медіа. У самому відео також використовується підроблений скриншот новини з українського сайту. Насправді на офіційних ресурсах медіа, чиї логотипи були використані для створення фейку, матеріали про «обшуки у батьків Зеленського» відсутні», – пояснив ЦПД.

Фахівці зазначили, що цей фейк є типовим методом роботи російської дезінформаційної мережі «Матрьошка», яка спеціалізується на виготовленні фейкових публікацій під виглядом матеріалів відомих світових медіа.

«Російська пропаганда вже неодноразово випускала подібні фейки про «величезні статки» чи «дорогі покупки» родини Зеленського, які масовано вкидалися в соцмережі, зокрема їх англомовний сегмент, задля дискредитації України на міжнародній арені», – наголосив ЦПД.

За оцінками експертів, мета таких вигадок – підірвати довіру міжнародних партнерів до України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, де зараз перебувають його батьки та про що він із ними розмовляє.

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Теги: Володимир Зеленський фейк дезінформація Центр протидії дезінформації

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