Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розкрив, що потрібно для запуску виробництва ракет Patriot в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розкрив, що потрібно для запуску виробництва ракет Patriot в Україні
Зеленський на G7 із президентом США Дональдом Трампом та державним секретарем Марко Рубіо
фото: Офіс президента

Потреба у розширенні виробництва є критичною, оскільки потужності в самих США наразі обмежені

Адміністрація президента США вперше дала позитивний сигнал щодо запиту України на отримання ліцензій для спільного виробництва сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Раніше офіційний Вашингтон уникав конкретики в цьому питанні. Як інформує «Главком», про це президент Володимир Зеленський розказав в ефірі телемарафону «Єдині новини», ділячись підсумками перемовин на полях саміту «Великої сімки» (G7) у Франції.

За словами українського лідера, прориву вдалося досягти під час двосторонніх перемовин із президентом США Дональдом Трампом та державним секретарем Марко Рубіо. Американська сторона запевнила, що вирішить це питання для Києва.

«Цього разу, до речі, це стало достатньо публічним, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Вперше, тому що завжди це було: «ну не знаємо», «ну може бути, ми подивимось», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави пояснив, що потреба у розширенні виробництва є критичною, оскільки потужності в самих США наразі обмежені і складають не більше 700 ракет на рік. Раніше Вашингтон уже передав відповідні ліцензії Німеччині, яка розгорнула власне виробництво, і Україна вже підписала з Берліном великий контракт на постачання 600 ракет.

Наступним кроком має стати запуск ліній в Україні, яка має для цього весь необхідний потенціал.

«Усі погоджуються, що окрім німців в Європі ми маємо всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Patriot. Для цього мені потрібні ліцензії від США. Потрібно зараз «ок» особисто від Трампа – усі інші погоджуються», – резюмував президент України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що лідери G7 знайшли спосіб посилити тиск на Кремль – нові обмеження можуть вдарити по ключових джерелах доходів російського бюджету.

До слова, за підсумками зустрічі G7 ухвалила підсумкову заяву про нові санкції проти Росії та постачання зброї Україні.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон Patriot Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На даний час стан Олександра задовільний, контрольні аналізи стабільні, трансплантати прижилися
Українські хірурги врятували від ампутації ногу бійця та встановили світовий медичний рекорд
31 травня, 21:39
Фінансова мотивація стосуватиметься насамперед бійців штурмових підрозділів, які перебувають на «нулі»
До $10 тисяч: нардеп розповів, хто з військових в Україні отримуватиме рекордні виплати
30 травня, 18:32
У п'ятницю в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, на сході й заході – туман
Україну накриють короткочасні дощі та грози: погода на 5 червня 2026 року
5 червня, 05:59
Конгрес США схвалив мільярд доларів для України всупереч Трампу
Конгрес США пішов проти Білого дому заради допомоги Україні
4 червня, 19:02
Додому повернулися захисники Маріуполя та «Азовсталі»
Україна повернула з російського полону ще 185 захисників
5 червня, 14:33
Разом із біткоїном обвалилися й інші криптовалюти
Біткоїн шостий день поспіль падає і наближається до $60 тисяч
8 червня, 05:05
Після того як син загинув на війні, Мирослав Штибер продовжив волонтерську діяльність
Батько польського добровольця, який загинув за Україну, передав українським військовим авто сина
16 червня, 10:09
G7 ухвалила заяву щодо України, Трамп перестав вірити в перемогу РФ: головне за ніч 17 червня
G7 ухвалила заяву щодо України, Трамп перестав вірити в перемогу РФ: головне за ніч 17 червня
17 червня, 05:50
Зеленський обговорив із прем'єром Греції, що може прискорити вступ України до ЄС
Зеленський провів важливу розмову з прем’єром Греції
18 червня, 21:36

Події в Україні

205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026
205 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 червня 2026
Окупаційна влада Севастополя запровадила безпрецедентні обмеження
Окупаційна влада Севастополя запровадила безпрецедентні обмеження
Зеленський розкрив, що потрібно для запуску виробництва ракет Patriot в Україні
Зеленський розкрив, що потрібно для запуску виробництва ракет Patriot в Україні
«Це закінчиться погано». Зеленський прокоментував скандал із орденом Білого Орла
«Це закінчиться погано». Зеленський прокоментував скандал із орденом Білого Орла
Експосол України в Польщі відмовився від ордена
Експосол України в Польщі відмовився від ордена
Міноборони визначило дедлайни повернення військових із СЗЧ
Міноборони визначило дедлайни повернення військових із СЗЧ

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
Вчора, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
19 червня, 08:01

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua