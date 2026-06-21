Зеленський розкрив, що потрібно для запуску виробництва ракет Patriot в Україні

Потреба у розширенні виробництва є критичною, оскільки потужності в самих США наразі обмежені

Адміністрація президента США вперше дала позитивний сигнал щодо запиту України на отримання ліцензій для спільного виробництва сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Раніше офіційний Вашингтон уникав конкретики в цьому питанні. Як інформує «Главком», про це президент Володимир Зеленський розказав в ефірі телемарафону «Єдині новини», ділячись підсумками перемовин на полях саміту «Великої сімки» (G7) у Франції.

За словами українського лідера, прориву вдалося досягти під час двосторонніх перемовин із президентом США Дональдом Трампом та державним секретарем Марко Рубіо. Американська сторона запевнила, що вирішить це питання для Києва.

«Цього разу, до речі, це стало достатньо публічним, тому тут секретів немає, що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Вперше, тому що завжди це було: «ну не знаємо», «ну може бути, ми подивимось», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави пояснив, що потреба у розширенні виробництва є критичною, оскільки потужності в самих США наразі обмежені і складають не більше 700 ракет на рік. Раніше Вашингтон уже передав відповідні ліцензії Німеччині, яка розгорнула власне виробництво, і Україна вже підписала з Берліном великий контракт на постачання 600 ракет.

Наступним кроком має стати запуск ліній в Україні, яка має для цього весь необхідний потенціал.

«Усі погоджуються, що окрім німців в Європі ми маємо всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Patriot. Для цього мені потрібні ліцензії від США. Потрібно зараз «ок» особисто від Трампа – усі інші погоджуються», – резюмував президент України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що лідери G7 знайшли спосіб посилити тиск на Кремль – нові обмеження можуть вдарити по ключових джерелах доходів російського бюджету.

До слова, за підсумками зустрічі G7 ухвалила підсумкову заяву про нові санкції проти Росії та постачання зброї Україні.