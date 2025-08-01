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149 картин Медведчука передадуть Національному художньому музею: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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149 картин Медведчука передадуть Національному художньому музею: деталі
До Національного художнього музею України потраплять, зокрема, картини Йосипа Бокшая, Гаврила Глюка та Адальберта Ерделі
фото з відкритих джерел

Експертну оцінку картин Медведчука було проведено працівниками музею ще у 2024 році

149 арештованих картин, що належали родині колишнього народного депутата Віктора Медведчука, передадуть до Національного художнього музею України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Загалом, за рішенням Печерського райсуду, арештовано 285 картин, ікон та інших витворів мистецтва, які були визнані культурною цінністю. З цього переліку 149 творів визнали частиною національної спадщини України.

Експертну оцінку цих картин провели працівники музею ще у 2024 році. Серед авторів полотен – відомі класики закарпатської школи живопису, такі як Йосип Бокшай, Гаврило Глюк та Адальберт Ерделі.

«Це не просто живопис. Це ідентичність, яку ми повертаємо українському народу», – наголошує АРМА.

Зазначається, що передача картин стала можливою завдяки змінам до Закону України «Про АРМА», які набули чинності 31 липня. Відтепер АРМА має право передавати активи, що мають культурну цінність, до державних музеїв, бібліотек, заповідників та архівів без проведення конкурсів, лише за рішенням Кабінету Міністрів України.

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Теги: АРМА Віктор Медведчук картина

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