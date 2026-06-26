Папа Римський кинув новий виклик Трампу – Politico

Лев XIV ініціював перегляд багатовікової доктрини «справедливої війни», що вже викликало невдоволення в оточенні президента США

Папа Римський Лев XIV розпочав перегляд католицької доктрини «справедливої війни», яка протягом століть визначала ставлення церкви до допустимості збройних конфліктів. Як зазначає Politico, ця ініціатива вже викликала різку реакцію в оточенні президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

26 червня понтифік зібрав кардиналів у Ватикані для закритого обговорення можливого перегляду багатовікового церковного вчення. Йдеться про доктрину, яка бере початок із праць святого Августина у V столітті та святого Томи Аквінського у XIII столітті.

На думку Лева XIV, сучасні війни та руйнівна сила новітнього озброєння роблять цю концепцію застарілою. «Поняття справедливої війни більше не застосовується… Теорія була розроблена століття тому, коли ніхто не міг уявити собі зброю, яку ми маємо сьогодні, або здатність людства до руйнування», – заявив понтифік.

Голова Архієпархії США у справах військових архієпископ Тімоті Брольйо зазначив, що Папа Римський «натискає на газ» у процесі реформування церковного вчення, який започаткували його попередники, але так і не завершили.

Як нагадує Politico, це вже не перший випадок, коли Ватикан вступає у публічну суперечку з адміністрацією Дональда Трампа. Після початку американських ударів по Ірану Лев XIV заявив, що «учні Христа ніколи не були на боці тих, хто «колись орудував мечем, а сьогодні скидає бомби».

У відповідь віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав понтифіка бути «обережним» у своїх богословських оцінках. Попри це, рішення переглянути доктрину «справедливої війни» свідчить, що Лев XIV не має наміру відмовлятися від своєї позиції.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Лев XIV закликав світ молитися за завершення війни в Україні. Понтифік заявив, що його непокоять нові жертви серед мирного населення, загибель рятувальників і руйнування храмів та об'єктів культурної спадщини. Він також закликав просити Бога відкрити шлях до діалогу, подолати ненависть і досягти справедливого та тривалого миру.