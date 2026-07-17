Яке релігійне свято відзначається 18 липня 2026: традиції та молитва

Свята 18 липня в церковному календарі – День пам'яті мученика Еміліана Доростольського та преподобного Іоана Печерського

18 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять двох подвижників – святого мученика Еміліана Доростольського та преподобного Іоана Багатостраждального, ченця Києво-Печерської лаври. У народі цей день прозвали Омеляновим – з ним пов'язують початок спаду літньої спеки.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Святий мученик Еміліан Доростольський

Святий Еміліан – слов'янин за походженням, який жив у місті Доростол (нині Силістра в Болгарії) за часів імператора Юліана Відступника, що жорстоко переслідував християн. Коли царський намісник Капитолін прибув до міста, щоб відновити язичницький культ, Еміліан таємно пробрався до язичницького капища і молотком вщент розтрощив ідолів, перекинув вівтарі та жертовники.

Язичники схопили непричетного до цього селянина. Не бажаючи залишати невинного страждати, Еміліан сміливо з'явився до суду і визнав свій вчинок. Після нелюдських катувань його засудили до спалення на березі Дунаю. Проте, за переказом, полум'я не торкнулося святого, а обпалило самих мучителів. Тоді Еміліан з молитвою сам ліг на тліюче вугілля і мирно відійшов до Господа – це сталося 363 року.

Преподобний Іоан Багатостраждальний, Печерський

Преподобний Іоан – один із найдивовижніших аскетів Києво-Печерської лаври, чиї нетлінні мощі й досі спочивають у Ближніх печерах. Церква вшановує його як головного молитовного заступника у боротьбі з плотськими спокусами.

Іоан з юності страждав від тяжкої внутрішньої боротьби зі власними пристрастями. Прагнучи чистоти, він тридцять років провів у затворі в Антонієвій печері, носив важкі залізні вериги та морив себе голодом і спрагою. На час Великого посту він одного разу викопав глибоку яму і закопав себе в землю по самі плечі. Навіть коли під час пасхальної ночі на нього напав, за переказом, лютий змій, Іоан не переставав гаряче молитися – і Боже світло осяяло його, а спокуса відступила назавжди. Преподобний Іоан мирно відійшов до Господа 18 липня 1160 року.

Молитва дня

До преподобного Іоана Багатостраждального звертаються з молитвами про чистоту серця та захист від спокус.

О, священна главо, преподобне отче, преблаженне авво Іоане! Не забудь убогих твоїх до кінця, але поминай нас завжди у святих і благоприємних молитвах до Бога. Подай поміч і заступництво всім, хто бореться зі спокусами плоті та підступами ворожими. Звільни нас від пучини пристрастей і нечистоти, даруй нам терпіння та мужність переносити випробування. Моли за нас Господа, щоб Він зберіг серця наші в чистоті та спокої і сподобив нас Небесного Царства. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день відомий як Омелянів день. Наші предки вважали, що саме з цієї дати літо починає поступово здавати позиції – ночі стають помітно прохолоднішими. Традиційно в цей час закінчували збір жнив, освячували серпи в полі, займалися заготівлею консервації, а також ходили до лазні – парилися з вінками з житньої соломи та польових трав, щоб «змити літню втому».

Якщо кусаються мухи – чекайте негоди.

З'явилися жовті листочки на нижніх гілках берези – осінь прийде пізно і буде теплою.

Шишки з'явилися на верхівці ялини – зима буде пізньою.

Спекотний день – до холодного грудня.

Що не можна робити

За народними віруваннями, 18 липня не варто переїдати – вірили, що обжерливість цього дня принесе фінансові труднощі. Не радили давати чи брати гроші в борг та виходити надвір після заходу сонця без нагальної потреби. Уникали сварок, лихослів'я та відмовляти тим, хто просить допомоги.