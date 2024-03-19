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Журналісти показали жахливі умови, у яких мешкають деякі українські біженці у Німеччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Журналісти показали жахливі умови, у яких мешкають деякі українські біженці у Німеччині
Українці бояться скаржитись на умови, в яких вони живуть у Німеччині
фото: Bild

Bild: Українських біженців у Саксонії поселили у спортзалі, де немає навіть стільців і нормального душу

Майже 30 біженців з України вже кілька тижнів мешкають у непристосованому приміщенні старого спортзалу у невеликому населеному пункті Майнерсдорф у Саксонії. Про це пише видання Bild.

Серед постояльців спортзалу є сім'ї, люди похилого віку та інваліди. Біженці сплять на розкладних ліжках.

Майнерсдорфську гімназію орендувала міська влада для розміщення біженців
Майнерсдорфську гімназію орендувала міська влада для розміщення біженців

«Вони сплять на ліжечках і, навіть, не мають стільця, щоб покласти речі. Ця неприйнятна ситуація триває вже надто довго. Це нелюдські умови», – сказала Вероніка Смалько з асоціації AG Ukraine-Chemnitz-Europa.

Журналісти показали жахливі умови, у яких мешкають деякі українські біженці у Німеччині фото 1
У душових кабінах іржа та гниль
У душових кабінах іржа та гниль
фото: bild

Зазначається, що більшість мешканців спортзалу налякані, дехто не хоче розмовляти із журналістами, бо боїться депортації. «Будь ласка, дайте нам квартири, відвезіть нас звідси. Ми дуже вдячні Німеччині за те, що вона дозволила нам бути в безпеці, але хочемо працювати», – сказав біженець Олексій.

Українці мають право на допомогу, але при цьому самі повинні шукати квартири, заявили тим часом в адміністрації району, який відповідає за розподіл біженців, додавши: варіант зі спортзалом – «тимчасовий та екстрений» щоб запобігти загрозливій бездомності». Однак, додає Bild, як біженці мають працювати без знання мови, залишається незрозумілим. Більше того, тренажерний зал мають відновити для занять спортом не пізніше 31 серпня. 

«Таке приміщення є символом тривалої, абсолютно безвідповідальної політики федерального уряду щодо біженців. Неконтрольована імміграція в нашу країну, яка перевантажує нас на місцевому рівні та зрештою змушує нас вжити таких заходів сил. Відверто кажучи: ми на межі!», – зазначають у адміністрації району.

Все більше біженців з України втрачають надії на повернення додому. Про це свідчить неопубліковане раніше дослідження Центру міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo у Мюнхені. Велика кількість українських біженців, які наразі перебувають у Німеччині, хочуть залишитися в цій країні на тривалий термін. Лише п'ята частина українців планує повернутися до України незабаром. 

Багато біженців ставлять своє тривале перебування в Німеччині або повернення в залежність від подальшого розвитку подій в Україні. Загалом 29% біженців можуть уявити собі повернення в Україну, «якщо вони знову почуватимуться там у безпеці». Значний відсоток респондентів (28%) відповіли «ще не знаю». Однак для більшості (39%) опитаних біженців було зрозуміло, що вони точно не повернуться в Україну і планують життя за межами країни.

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Теги: Німеччина фінансування біженці українці соцвиплати

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