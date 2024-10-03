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Українські воїни зупинили наступ ворога під Покровськом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українські воїни зупинили наступ ворога під Покровськом
Українські захисники відбили активний наступ російських сил під Покровськом
фото: Facebook/Генштаб

Російські війська продовжують тиск на Покровськ, намагаючись закріпитися в стратегічно важливих районах

Під Покровськом вдалося зупинити активний наступ російських сил. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, українські сили також завадили спробі ворога прорватися до Любимівки на Курщині.

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. Згодом аналітики Інституту вивчення війни теж підтвердили інформацію про захоплення російськими військами міста Вугледар Донецької області.

Як повідомлялося, вище військове командування дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледару. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій.

За інформацією ISW, українські військові здійснили плановий відхід з Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники майже в центрі Вугледара, тривають активні бойові дії.

До слова, російські війська продовжують тиск на Покровськ та Торецьк, намагаючись закріпитися в цих стратегічно важливих районах. Бої тривають, і ситуація залишається напруженою, з численними спробами ворога підвищити свою активність.

Як зазначає The Guardian, російський диктатор Володимир Путін продовжує свою стратегію щодо захоплення всієї Донецької області, і битва за місто Покровськ може стати центральною подією його військової кампанії цього року.

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Теги: наступ окупанти ЗСУ Центр протидії дезінформації війна

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