Голова Фонду держмайна пояснив, чому продаж Одеського припортового аграрному холдингу Веревського був заблокований

Одеський припортовий завод простоює з 2021 року і залишається одним із найбільших державних активів, підготовлених до приватизації

Наталуха про продаж ОПЗ: «Одним із зацікавлених учасників торгів була одна велика, дуже спроможна і ресурсна аграрна компанія»

Голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха пояснив, чому попередні спроби приватизації Одеського припортового заводу викликали дискусії щодо майбутнього підприємства. За його словами, одним із потенційних покупців ОПЗ була велика аграрна компанія, яка розглядала завод насамперед як логістичний актив, а не як виробника хімічної продукції. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Наталуха зазначив, що Фонд не підтримує підхід, за якого державні активи продаються без оцінки їхнього майбутнього використання та впливу на економіку. За його словами, під час однієї з попередніх спроб приватизації Одеського припортового заводу інтерес до об’єкта проявляв великий аграрний бізнес.

«Одним із зацікавлених учасників торгів була одна велика, дуже спроможна і ресурсна аграрна компанія. Вона розглядала цей актив не стільки як виробництво аміаку і карбаміду, а радше як потенційний майданчик для перевалки агропродукції», – розповів він.

Голова ФДМУ пояснив, що інвестор міг переобладнати територію заводу під портову інфраструктуру для експорту власної продукції. «Вони, здається, навіть не приховували, що не виключають, що знесуть там зайве, побудують «рукави», крани і склади – і буде такий невеличкий приватний порт виключно для перевалки їхньої продукції на судна», – зазначив Наталуха.

На його думку, такий сценарій міг би принести швидкий фінансовий результат, однак у довгостроковій перспективі позбавив би Україну важливого промислового активу.

Очільник Фонду наголосив, що збереження виробництва аміаку та карбаміду створює значно більше економічних переваг, ніж проста перевалка вантажів. Йдеться про нові робочі місця, розвиток суміжних галузей та збільшення податкових надходжень.

Крім того, Наталуха звернув увагу на зміну ситуації на світовому ринку добрив після загострення конфлікту навколо Ірану. «30% аміаку в світі постачалося через Ормузьку протоку з країн Перської затоки. Відповідно зараз ціна на аміак просто злетіла в космос, і всі зовсім інакше подивилися на той самий ОПЗ», – пояснив він.

За словами голови ФДМУ, якби завод раніше був проданий під логістичний проєкт, Україна могла б втратити можливість конкурувати на глобальному ринку аміаку.

Водночас Наталуха наголосив, що Фонд не планує просто чекати на інвестора. За його словами, під кожен великий актив необхідно шукати кількох потенційних покупців, щоб забезпечити конкуренцію на аукціоні та збільшити кінцеву ціну продажу.

Дмитро Наталуха також заявив, що Фонд державного майна формує перелік стратегічних активів для великої приватизації. За його словами, стартова вартість близько десяти об'єктів, які планується виставити на продаж, становить 10-13 млрд грн, однак остаточна ціна залежатиме від конкуренції між інвесторами та готовності держави підготувати активи до приватизації. Також Наталуха розповів, чому зараз неможливо приватизувати «Центренерго».

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