Чи можна продати елітне майно Медведчука? У держави залишився єдиний спосіб

Мін’юст наполіг, що всі активи Медведчука не можуть бути реалізовані

Сьогодні, 23 січня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження за апеляційною скаргою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо розблокування реалізації активів одіозного політика Віктора Медведчука. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума в коментарі «Главкому».

За її словами, Міністерство юстиції наполягло, що всі активи Медведчука не можуть бути реалізовані на аукціонах. Зокрема, представниця Мін’юсту Ірина Сербін заявила, що АРМА почала реалізацію активів лише на початку 2024 року. Однак порядок реалізації, погоджений самим Мін’юстом, набув чинності ще в листопаді 2023 року. Тому, апеляція не прийняла до уваги сказане.

Суд також запитував, чи не виглядає заборона реалізації як захист майна Медведчука, а також чому Мін’юст ставить під сумнів прозорий механізм продажу активів через систему «Прозорро.Продажі». Представники Мін’юсту уникали чітких відповідей, посилаючись лише на укази президента про санкції.

АРМА категорично не погоджується з рішенням апеляційної інстанції, яка по суті залишила в силі заборону реалізації активів кума Путіна. Це створює прецедент, який ставить під загрозу ефективність санкційного механізму, наголосила очільниця АРМА.

Олена Дума наголосила: всі активи Медведчука, зокрема, яхта вартістю €200 млн, залишаються заблокованими. Через це держава недоотримує значні кошти, які могли б спрямовуватися до бюджету та на підтримку ЗСУ.

Також, за словами голови АРМА, збитки держави через рішення антикорупційного суду за позовом Мін’юсту поки що залишаються мінімальними, оскільки власники не можуть забрати придбані активи з електронних торгів. Водночас в АРМА наголошують, що вони відстоюють права не лише держави, а й кожної окремої особи.

Наразі в АРМА залишився єдиний спосіб, щоб відновити реалізацію майна сім'ї Медведчука-Марченко – звернутися з касаційною скаргою до Верховного суду.

Нагадаємо, один із коштовних активів одіозного політика Віктора Медведчука, за яким полює Україна, це – 92-метрова яхта Royal Romance. Вона належить до найбільших яхт у світі. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Мисливці за скарбами Медведчука. Хто і навіщо скуповує годинники і портрети Віктора та Оксани?».

У липні 2024 року з’явилася інформація, що Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про арешт яхти Медведчука і передачу її в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

У коментарі «Главкому» очільниця Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума повідомила, що з вересня 2024 року внесено вісім запитів до Офісу генпрокурора про початок легалізації вказаного рішення судом Хорватії. Як тільки-но АРМА отримає легалізоване рішення іноземним судом, одразу буде оголошено конкурс з відбору організатора торгів (світових аукціонних будинків).

Також посадовиця наголосила на вартості судна. У 2015 році яхта Royal Romance коштувала €200 млн. Разом із тим Олена Дума запевнила: до продажу яхти Медведчука організатор торгів буде зобовʼязаний здійснити незалежну оцінку активу.