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Популярна країна ЄС більше не заохочує туристів: причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Популярна країна ЄС більше не заохочує туристів: причини
Норвегія змінює стратегію щодо туристів
фото із відкритих джерел

Норвегія зупиняє туристичну кампанію через побоювання, що туди приїжджає занадто багато відвідувачів

Норвегія припиняє ініціативу спрямовану на те, щоб залучити якомога більше туристів до країни, пише Mirror.

Через аномальну спеку, яка накрила більшість європейських країн, дуже популярним став туризм у північні країни. Найпопулярнішою серед них стала Норвегія. Країна вже вирішила зупинити туристичну програму. 

Компанія Innovation Norway, що належить державі Норвегії, планувала «підкреслити ту частину норвезької культури, яка пов’язана з використанням природи», зробивши центром кампанії відпочинок на свіжому повітрі, заохочуючи більше іноземних відвідувачів Норвегії максимально використати переваги самостійного туризму у країні.

Станом на вересень 2024 року Норвегія закриває туристичну кампанію. Все тому, що приїхало надто багато мандрівників. Навантаження на місцеву природу виявилося надмірним.

«Ми, звичайно, хочемо, щоб відвідувачі насолоджувалися нашою природою, але вважаємо за краще, щоб це відбувалося за допомогою добре організованих стійких пропозицій, які надаються компетентними досвідченими компаніями у сфері туризму» – йдеться у повідомленні.

Країна більше не заохочує пішого туризму самостійно. У раді з туризму зазначили: треба дбайливо ставитись до природи, щоб десятиліттями насолоджуватися її красою. Крім того, в Норвегії злякалися, що такий самостійний туризм може спричинити нещасні випадки з мандрівниками.

Нагадаємо, місцеві жителі та активісти виходять на вулиці в різних містах Іспанії, Італії, Португалії та Греції, деякі озброєні водяними пістолетами та плакатами, що закликають туристів повертатись додому. 

До слова, Греція планує ввести збір з відвідувачів круїзних лайнерів, які прямують на популярні острови Санторіні та Міконос. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс оголосив про намір запровадити збір у розмірі 20 євро з кожного пасажира під час піку літнього сезону. 

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Теги: міністр відпочинок туризм Норвегія

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