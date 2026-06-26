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Ексміністр назвав енергооб’єкти в Криму, які мають привернути увагу ЗСУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ексміністр назвав енергооб’єкти в Криму, які мають привернути увагу ЗСУ
Міністр палива та енергетики України в 2005-2006 рр. Іван Плачков впевнений, що дефіцит електроенергії на окупованому півострові – це надовго
фото: glavcom.ua

Плачков: «У Криму ще не чіпали газопроводи і газорозподільчі станції»

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков вважає, що в окупованому Криму залишаються важливі енергетичні об'єкти, які досі не зазнали ударів. Зокрема, йдеться про газопроводи та газорозподільчі станції. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Відповідаючи на запитання, які енергетичні об'єкти півострова ще не охоплені ударами, Плачков зазначив, що газова інфраструктура Криму залишається потенційно вразливою.

«Наскільки я знаю, ще не чіпали газопроводи і газорозподільчі станції. Є газопровід на Севастополь, який ще ми будували, потім росіяни побудували ще один. По одному газ йде з Росії, по іншому – з власного видобутку. Свого часу Крим був дефіцитним по газу, і його газова інфраструктура потенційно вразлива», – сказав ексміністр.

За словами ексміністра, на території півострова функціонують два газопроводи до Севастополя. Один із них забезпечує постачання газу з території Росії, інший використовується для транспортування палива з місцевих родовищ.

Плачков також нагадав, що до окупації Крим відчував дефіцит природного газу, тому його газотранспортна інфраструктура має важливе значення для енергозабезпечення півострова.

Нагадаємо, раніше Іван Плачков заявив, що системні удари по логістичній та енергетичній інфраструктурі окупованого Криму вже створюють довгострокові проблеми з електропостачанням на півострові. Водночас, за його словами, говорити про повну енергетичну ізоляцію Криму поки що передчасно.

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Теги: ТЕС Крим енергетика ЗСУ Іван Плачков дрон

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