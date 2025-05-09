Угода про надра не пов'язана з переговорами про завершення війни – Держдеп США

Брюс: Цей механізм не пов'язаний із переговорами, припиненням вогню чи самою війною

Брюс наголосила, що домовленість про корисні копалини – це довгострокове партнерство, яке триватиме поколіннями

Угода між Україною та США щодо корисних копалин не має жодного стосунку до можливих переговорів про завершення війни. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, передає «Главком».

За її словами, економічне партнерство між двома державами – це окрема ініціатива, яка покликана забезпечити стабільні фінансові надходження в майбутньому, зокрема для відбудови України після завершення бойових дій.

Брюс наголосила, що домовленість про корисні копалини – це довгострокове партнерство, яке триватиме поколіннями, буде мати значення для всіх українців і сприятиме зміцненню національної безпеки України.

Вона підкреслила: «Цей механізм не пов'язаний із переговорами, припиненням вогню чи самою війною». Але Брюс додала, що співпраця з такими союзниками, як США, підвищує захист країни та відкриває перспективи для її громадян.

Раніше ми писали, що Україна не передає надра у власність США – ратифікована угода стосується лише розподілу прибутків від їх використання. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі «Свобода Live», повідомляє «Главком».

Веніславський підкреслив, що Україна залишається єдиним власником своїх природних ресурсів. За його словами, угода передбачає отримання лише частки рентних платежів без зміни права власності на надра.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною, а фонд створюється 50/50.