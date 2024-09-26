Середня зарплата у Нацраді з питань телебачення – 79 тис. грн: статистика

У рейтингу держорганів центрального рівня Нацрада з питань телебачення перебуває на третьому місці

Працівники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в середньому отримують 79,7 тис. грн за місяць. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Так, Міністерство оприлюднило свіжу інформацію про заробітні плати та чисельність працівників державних органів.

У рейтингу державних органів центрального рівня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення перебуває на третьому місці.

При цьому, якщо порівняти зарплату керівників установ, то вони в середньому отримують 106,4 тис. гривень, у той час, як робітники – 11,3 тис. гривень. До того ж, посадовий оклад робітників – 3 тис. грн.

Як свідчать дані, порівняно із січнем заробітна плата зросла. У серпні у середньому щомісячний дохід Ради становив 79,7 тис. грн. А на початку року дохід становив 38,8 тис. грн. Це говорить про те, що зараз оплата праці певних працівників Нацради з питань телебачення вища за середній рівень зарплат в країні.

У відомстві розповіли, що з 1 січня уряд ввів нові умови оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад: це підвищило прозорість, передбачуваність і справедливість у виплаті зарплати працівникам держорганів.

Нагадаємо, найвищий офіційний дохід мають працівники Харківської обласної державної адміністрації, де середня зарплата дорівнює 53,8 тис. грн. Натомість, найнижча середня зарплата у Чернігівській обласній державній адміністрації.

До слова, проєктом закону про держбюджет-2025 ряду органів влади буде збільшена зарплата.