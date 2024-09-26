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Середня зарплата у Нацраді з питань телебачення – 79 тис. грн: статистика

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Середня зарплата у Нацраді з питань телебачення – 79 тис. грн: статистика
З 1 січня уряд ввів нові умови оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад
фото: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення

У рейтингу держорганів центрального рівня Нацрада з питань телебачення перебуває на третьому місці

Працівники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в середньому отримують 79,7 тис. грн за місяць. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Так, Міністерство оприлюднило свіжу інформацію про заробітні плати та чисельність працівників державних органів.

У рейтингу державних органів центрального рівня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення перебуває на третьому місці.

Середня зарплата у Нацраді з питань телебачення – 79 тис. грн: статистика фото 1
скриншот: mof.gov.ua

При цьому, якщо порівняти зарплату керівників установ, то вони в середньому отримують 106,4 тис. гривень, у той час, як робітники – 11,3 тис. гривень. До того ж, посадовий оклад робітників – 3 тис. грн.

Середня зарплата у Нацраді з питань телебачення – 79 тис. грн: статистика фото 2
скриншот: mof.gov.ua

Як свідчать дані, порівняно із січнем заробітна плата зросла. У серпні у середньому щомісячний дохід Ради становив 79,7 тис. грн. А на початку року дохід становив 38,8 тис. грн. Це говорить про те, що зараз оплата праці певних працівників Нацради з питань телебачення вища за середній рівень зарплат в країні.

Середня зарплата у Нацраді з питань телебачення – 79 тис. грн: статистика фото 3
скриншот: mof.gov.ua

У відомстві розповіли, що з 1 січня уряд ввів нові умови оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад: це підвищило прозорість, передбачуваність і справедливість у виплаті зарплати працівникам держорганів.

Нагадаємо, найвищий офіційний дохід мають працівники Харківської обласної державної адміністрації, де середня зарплата дорівнює 53,8 тис. грн. Натомість, найнижча середня зарплата у Чернігівській обласній державній адміністрації.

До слова, проєктом закону про держбюджет-2025 ряду органів влади буде збільшена зарплата. 

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Теги: телебачення зарплата Держбюджет

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