Підвищення вантажних тарифів завдасть шкоди бюджету і не допоможе «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»

В «Укрметалургпромі» закликали не допустити подорожчання вантажних перевезень «Укрзалізниці»: держава ризикує втратити виробництво та податки

Плани «Укрзалізниці» щодо підвищення вантажних тарифів можуть призвести до скорочення виробництва, втрати робочих місць і зменшення податкових надходжень до бюджету. Про це заявив президент об’єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков під час круглого столу «Підвищення тарифів «Укрзалізниці»: ризики для добувної галузі та економіки», організованого Національною асоціацією добувної промисловості України.

Він наголосив, що питання тарифної політики необхідно розглядати комплексно – з урахуванням стану економіки, конкурентоспроможності українських підприємств та наслідків для державного бюджету.

Каленков нагадав, що сьогодні вантажні перевезення фактично компенсують збитки пасажирського сегмента, і зауважив: дефіцит пасажирських перевезень «Укрзалізниці» перевищує 25 млрд грн на рік, тоді як державне фінансування покриває лише частину цих витрат.

«Якщо промислові підприємства почнуть зупиняти виробництво через зростання логістичних витрат, держава втратить значно більше коштів у вигляді податків, валютної виручки та робочих місць, ніж отримає від перегляду тарифів», – наголосив він.

Каленков також звернув увагу на суттєве скорочення вантажної бази «Укрзалізниці». Якщо до повномасштабної війни компанія перевозила понад 300 млн тонн вантажів на рік, то нині цей показник скоротився майже удвічі. За таких умов, на його думку, підвищення тарифів може призвести до подальшого падіння обсягів перевезень.

Окремо учасники круглого столу наголосили, що українські підприємства вже працюють під значним тиском через війну, втрату ринків збуту, зростання виробничих витрат та нові європейські регуляторні обмеження, зокрема механізм CBAM, та закликали владу шукати збалансовані рішення щодо фінансової стабільності «Укрзалізниці», які не створюватимуть додаткового навантаження на виробників та експортерів.

Раніше в ДП «Укрпромзовнішекспертиза» спрогнозували, що у випадку підвищення тарифів на вантажні перевезення на 45% Україна втратить майже 100 млрд грн ВВП, понад $2,4 млрд валютної виручки, більше 36 млрд грн податків і 76 тисяч робочих місць.