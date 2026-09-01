У київському «Еко Маркеті» спорожніли полиці: фоторепортаж

У магазині майже немає ковбасних виробів, вибір м’яса скоротився, молочний відділ заповнений частково, а яєць у продажу не виявилося

У столичному «Еко Маркеті» станом на 1 вересня помітно спорожніли окремі полиці та холодильні вітрини – найбільше бракує ковбасних виробів, яєць і частини молочної продукції. Про це пише «Главком» у фоторепортажі із київського супермаркету.

Порожні місця помітні насамперед у холодильних секціях. На полицях із ковбасними виробами залишилися окремі упаковки, між якими є великі незаповнені ділянки. Вибір м’ясної продукції також невеликий – у холодильниках є окремі лотки з м’ясом та курятиною, значна частина місця залишається вільною.

Полиці з ковбасними виробами у магазині майже порожні. У холодильній секції залишилися поодинокі упаковки ковбаси.

Окремо помітна ситуація з молочною продукцією. На холодильних полицях є упаковки молока, однак значна частина секції порожня. За спостереженнями журналістів, яєць у цьому магазині на момент зйомки не було.

Стелаж із томатною продукцією також заповнений нерівномірно. На ньому залишилися окремі товари, зокрема продукція «Томатіно», водночас між упаковками є помітні порожні ділянки. Тому говорити про повну відсутність усієї томатної пасти в магазині за цим фото не можна.

Цукор є, але його ціна зросла

Цукор у магазині є. На цінниках зафіксована вартість 1 кг цукру Diamant на рівні 50,10 грн та 50,60 грн залежно від позиції.

Додамо, що ціни на цукор останнім часом зростали і в інших магазинах. У цьому фоторепортажі зафіксована саме поточна вартість товару на полицях «Еко Маркету».

Ще одна позиція, на яку звернули увагу покупці, – соняшникова олія. У магазині її вже можна придбати, одна з позицій раніше була виставлена за ціною 101 грн.

Ситуація в одному магазині не свідчить про повну відсутність товарів у всій мережі. Водночас проблеми з постачанням окремих категорій продовольства фіксують і в інших торговельних мережах Києва та регіонів.

Удар по складу «Еко Маркету»

Проблеми з асортиментом відбуваються на тлі російських атак на складську та логістичну інфраструктуру торговельних мереж.

20 серпня російський удар пошкодив склад «Еко Маркету». У компанії повідомили, що всі співробітники залишилися живими та неушкодженими, а магазини мережі продовжили роботу.

«Усі наші супермаркети «Еко Маркет» працюють у штатному режимі. Команда вже робить усе необхідне, щоб магазини були забезпечені, а на полицях залишалися потрібні товари», – повідомила генеральна директорка мережі Кристина Ковтун.

У серпні під удари потрапляли складські об’єкти інших торговельних мереж. 31 серпня російські військові вдруге атакували склад Varus у Київській області. У компанії попередили про можливі затримки з постачанням окремих товарів та їхню тимчасову відсутність у магазинах.

Нагадаємо, «Главком» уже повідомляв про ситуацію з асортиментом у магазинах Києва та інших міст України. У фоторепортажі від 1 вересня журналісти зафіксували нестачу окремих категорій товарів у торговельних мережах, зокрема яєць, молочної продукції, цукру, борошна та олії.

За даними міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продовольства. Він наголошував, що системного дефіциту продуктів в Україні немає, а перебої можуть стосуватися окремих категорій товарів.