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Чому програму дешевих кредитів «єОселя» так полюбили правоохоронці? Керівник НАЗК знайшов пояснення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чому програму дешевих кредитів «єОселя» так полюбили правоохоронці? Керівник НАЗК знайшов пояснення
За неповні два роки роботи програми пільгового кредитування «єОселя» було видано 11 тис. кредитів на суму понад 17,6 млрд грн
фото з відкритих джерел

Павлущик вважає логічним, що саме правоохоронці почали купувати житло за державною програмою кредитування

Представникам правоохоронних органів надаються пільги при покупці житла за «єОселею». Саме тому програмою «єОселя» найбільш активно користуються працівники правоохоронної системи, повідомив в інтерв'ю «Главкому» голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.

За словами Павлущика, варто звернути увагу насамперед на категорії осіб, які мають право отримати житло за «єОселею». Вона передбачає дві ставки: 7% і пільгова – 3%.

«Логічно, що попит на пільгову ставку набагато більший, і серед цієї пільгової категорії є і військовослужбовці, і представники правоохоронних органів», – наголосив голова агентства. На його думку, є цілком логічним те, що серед тих категорій, які можуть претендувати на цю пільгу, може бути багато правоохоронців.

Нагадаємо, українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, дали можливість купувати житло за програмою єОселя, вік якого до 10 років. Це стосуються житла, яке розташоване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Раніше за єОселею там можна було придбати житло, яке не старше 3 років, що значно обмежувало варіанти для вимушених переселенців.

Також Кабінет міністрів ухвалив зміни до програми «єОселя». Ідеться про зменшення першого внеску по іпотеці з 20% до 10% для громадян віком до 25 років включно. 

Як відомо, за неповні два роки роботи програми пільгового кредитування «єОселя» було видано 11 тис. кредитів на суму понад 17,6 млрд грн. При цьому майже половина пільгових іпотек були видані саме цьогоріч.

Найбільшим попитом серед позичальників користується нерухомість на вторинному ринку. 4 840 кредитів або 43% від їх загальної кількості було видані за перше півріччя 2024 року.  Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги: 1,43 млн грн.

Серед позичальників найбільше кредитів видано військовослужбовцям – 3 229 (29%) та поліцейським – 2 433 (22%). У серпні 2023 року програма пільгової іпотеки стала доступна для всіх громадян. Відтоді ця категорія суттєво зросла: з 16% у 2023 році до 25,5% у 2024 році. 

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Теги: кредит поліція правозахисники житло

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