Молоко дешевшає: експерти розповіли, що відбувається на ринку

В Україні триває сезон «великого молока», але виробникам не вигідно збільшувати обсяги надоїв через низькі ціни від закупівельників

В Україні подешевшало молоко, але це тимчасовий фактор, уже протягом червня виробники встановлять нові ціни. Зараз пропозиція молока дещо перевищує попит. Тож у зв’язку з надлишком молока відбулося і зниження його вартості, розповідають у Асоціації виробників молока.

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За даними моніторингу профільної асоціації, в травні середня ціна на молоко-сировину екстраґатунку в Україні становила 11,66 грн./кг без ПДВ. За останній місяць українська сировина подешевшала на 3,44%. Однак, скорочення цін на молоко означає збитки для ферм, які зіштовхнулися з додатковими витратами внаслідок війни.

Як зазначає аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, попри те, що в Україні триває сезон «великого молока», виробникам не вигідно збільшувати обсяги надоїв через зниження закупівельних цін на сировину. На ціни тисне низький попит на молочну продукцію на внутрішньому і зовнішніх ринках. Близько 9 млн. українців залишили країну внаслідок війни. Купівельна спроможність значної кількості громадян скоротилася через зменшення доходів, втрати роботи і погіршення якості життя.

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На скорочення надоїв також вплинуло зменшення поголів'я великої рогатої худоби. Згідно Держстату, станом на 1 травня 2023 року в присадибному і промисловому секторі утримується 2 млн. 549,8 тис. голів ВРХ, у тому числі 1 млн. 355,2 тис. корів. Порівняно з 1 травня 2022 року поголів'я ВРХ скоротилося на 215,8 тис. голів (-8,5%), а кількість корів – на 104,8 тис. голів (-7,73%).

При цьому керівниця проекту «Оптовий збут молока» Олена Жупінас прогнозує, що в другій половині червня та на початку липня ситуація може змінитися і ціни на молоко знову повернутися до звичних позначок. Жупінас звернула увагу на той факт, що на вартість даного продукту впливає сезонність. Наприкінці весни та влітку 30% молока на переробку надходить від населення, але незабаром такі постачання почнуть падати, а заводи почнуть піднімати закупівельні ціни.

Нагадаємо, базовий індекс світових цін на продовольчі товари знизився у травні 2023 року до найнижчого рівня за два роки. Це сталося на тлі значного падіння котирувань на більшість зернових, рослинних олій та молочних продуктів. Про це повідомляє ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН). Індекс цін на продовольство ФАО у травні становив у середньому 124,3 пунктів, що на 2,6% менше, ніж у квітні, і на 22,1% нижче за історичний максимум, досягнутий у березні 2022 року.