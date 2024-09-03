Законопроєкт про збільшення податків: парламент провалив голосування

Рада не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на 30 млрд

Рішення проголосувало лише 224 нардепи, з необхідного мінімуму у 226 голосів

Верховна Рада не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на 30 млрд грн. Документ відправлено на повторне перше читання через брак двох голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосувало лише 224 нардепи, з необхідного мінімуму у 226 голосів.

«Рада провалила законопроект №11416-д щодо збільшення податків на 30 млрд у першому читанні. За - 224. Відправили на повторне перше читання», – повідомив Железняк.

Він зазначив, що в цьому році планувалося за рахунок податків збільшити бюджет на 30 млрд гривень, а не на 125, як запитував Мінфін.

Голосування по фракціям за закон про підвищення податків:

В липні Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо підвищення податків. В уряді розраховували, що закон дозволить додатково залучити у 2024 році до бюджетів близько 125 млрд гривень.

Пізніше стало відомо, що законопроєкт доопрацювали та планували винести на голосування в Раду у перші тижні вересня в Раду. В законопроєкті, серед іншого, планувалося встановити ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік. Заплановані від закону про підвищення податків додаткові бюджетні ресурси у 125 млрд гривень зменшилися у 4 рази - до 30,1 млрд гривень.

Також планувалося підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%.

Встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку третьої групи.

Встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв про необхідність збільшення податків для фінансування сектору безпеки та оборони. Мінфін шукає компромісний варіант з парламентом щодо підвищення податків, який буде прийнятним для суспільства та бізнесу.

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев неодноразово озвучував ідею підвищення податків в Україні. На думку економічного експерта Юрія Гаврилечка, ліквідація податкової та митниці і переведення економіки на воєнні рейки може бути альтернативою ідеї Гетманцева про підвищення податків задля закриття бюджетної діри.

До слова, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що питання підвищення податків стало справжнім випробуванням для монобільшості і може призвести до розколу всередині «Слуги народу».