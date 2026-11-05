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Автогаз перевищив 60 грн. Ціни на АЗС 5 листопада 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Автогаз перевищив 60 грн. Ціни на АЗС 5 листопада 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

Станом на 5 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на окремі види пального. За добу автогаз на деяких заправках подорожчав на 2 грн за літр, тоді як бензин А-95 в одній із мереж подешевшав на 1 грн. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального – 105,34 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, в Окко автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 60,90 грн/л. У Socar вартість автогазу зросла на 1,60 грн/л – до 61,50 грн/л. Водночас ціни на бензин і дизельне пальне в обох мережах залишилися незмінними.

У мережі KLO автогаз подорожчав на 2 грн/л – до 62,50 грн/л, тоді як бензин А-92 подешевшав на 1 грн/л – до 85,50 грн/л. Вартість інших видів пального залишилася на попередньому рівні.

В «Укрнафті» бензин А-95 та А-95+ подешевшали на 1 грн/л – до 87,90 грн/л та 90,90 грн/л відповідно. Бензин А-92 також подешевшав на 1 грн/л – до 85,90 грн/л. Водночас ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 5 листопада 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 89,90 92,90 102,90 105,90 100,90 - 58,90
OKKO 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 60,90
WOG 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90
SOCAR 95,90 98,90 108,00 111,00 105,00 - 61,50
UKRNAFTA 87,90 90,90 103,90 105,90 - 85,90 57,90
KLO 87,90 95,60 106,40 109,40 101,90 85,50 62,50
БРСМ 87,85 - 102,76 - - - 57,85

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подорожчав на 4 коп./л – до 87,85 грн/л, дизельне пальне – на 9 коп./л, до 102,76 грн/л, а автогаз – на 40 коп./л, до 57,85 грн/л.

У мережах UPG та WOG ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними. Зокрема, у WOG автогаз коштує 59,90 грн/л, дизельне пальне – 106,90 грн/л, а ДП+ – 109,90 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у KLO – 62,50 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 57,85 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 5 жовтня до 5 листопада 2026 року ціни на пальне зросли майже в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз – на 15–17,60 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в KLO, де його вартість підвищилася з 44,90 до 62,50 грн/л. Звичайне дизельне пальне подорожчало на 5–7,60 грн/л, а преміальне – на 6–8,50 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць змінився менш суттєво. В Окко та WOG його вартість залишилася незмінною, тоді як у UPG ціна зросла на 1 грн/л, у Socar – на 1 грн/л, у KLO – на 2 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 1,86 грн/л. В «Укрнафті» бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л. Преміальний бензин А-95+ у деяких мережах подорожчав на 1–1,60 грн/л, тоді як в «Укрнафті» його вартість знизилася на 1 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: бензин ціни АЗС пальне дизельне пальне

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