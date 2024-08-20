За останній тиждень в Україні зросли ціни на огірки

В Україні спостерігається значне зростання цін на тепличні огірки через обмежену пропозицію

В Україні спостерігається неоднозначна ситуація на ринку овочів. З одного боку, ціни на тепличні огірки стрімко зростають, що пов'язано з низкою факторів, які негативно вплинули на їх пропозицію. Поширення огіркових хвороб, спричинене несприятливими погодними умовами, такими як температурні перепади, призвело до значного скорочення врожаю. Про це свідчать дані проєкту EastFruit.

Водночас попит на огірки залишається стабільно високим, особливо в літній період, коли вони є невід'ємною частиною багатьох страв та салатів. Такий дисбаланс між попитом та пропозицією неминуче призвів до різкого зростання цін.

Лише за останній тиждень вартість тепличних огірків піднялася в середньому на 14%, і зараз вони продаються в середньому по 40-60 грн за кг. Це означає, що ціни на огірки зараз у 2,2 раза вищі, ніж за аналогічний період минулого року, що суттєво впливає на гаманці споживачів.

З іншого боку, є й позитивні новини для покупців. Спостерігається зниження середньомісячних цін на помідори та болгарський перець. Це можна пояснити сезонним фактором, коли влітку збільшується пропозиція цих овочів завдяки збору врожаю з відкритого ґрунту.

Так, ціни на червоні помідори знизилися з 78,22 до 56,93 гривні за кілограм, рожеві подешевшали до 52,35 гривні, а помідори вершка втратили понад 30 гривень і зараз коштують близько 55,95 гривні за кілограм.

Болгарський перець також став доступнішим, хоча його ціна все ще залишається досить високою – в середньому 150,13 гривні за кілограм. Проте, в деяких супермаркетах його можна знайти за 110-125 грн, що є більш прийнятною ціною для багатьох споживачів.

Загалом, ситуація на овочевому ринку України залишається нестабільною. Ціни на окремі продукти можуть значно коливатися залежно від погодних умов, сезонності, попиту та пропозиції. Споживачам варто бути готовими до таких змін та слідкувати за актуальними цінами, щоб робити вигідні покупки.

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт користується попитом.