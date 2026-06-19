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Український ВПК наблизився до великого оборонного контракту в Європі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Український ВПК наблизився до великого оборонного контракту в Європі
Українська ракета «Фламінго» отримала шанс на контракт у Німеччині
фото: Fire Point

Німеччина розглядає українські ракети як альтернативу американським Tomahawk і вже веде переговори про можливе спільне виробництво

Українські виробники озброєння отримали шанс укласти один із найбільших контрактів в історії співпраці з європейськими партнерами. Міністерство оборони Німеччини вивчає можливість закупівлі українських далекобійних ракет для формування власного арсеналу ударних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Управління озброєнь Міністерства оборони Німеччини звернулося до української компанії Fire Point та ізраїльського стартапу Covenant із запитом щодо їхніх ракетних розробок. У Берліні шукають альтернативи американським крилатим ракетам Tomahawk для майбутньої системи далекобійних ударів.

Однією з причин такого рішення стало небажання адміністрації президента США Дональда Трампа розгортати в Німеччині підрозділи з ракетами Tomahawk. Крім того, американські запаси цих ракет суттєво скоротилися через нещодавній конфлікт з Іраном.

За оцінками Washington Post, протягом перших тижнів війни США використали близько 850 ракет Tomahawk, що становить приблизно чверть усіх наявних запасів. При цьому у 2026 році американський флот має отримати лише 110 нових ракет цього типу.

Як зазначає Politico, спроби Німеччини придбати Tomahawk безпосередньо у США також зіткнулися з труднощами. За інформацією видання, Пентагон не планує розпочинати процедуру можливого продажу раніше середини 2026 року.

У документах німецького оборонного відомства згадуються дві українські системи. Перша – крилата ракета «Фламінго», розроблена компанією Fire Point. Друга – реактивний безпілотник середньої дальності «Барс».

Особливу увагу Берліна привернула саме ракета «Фламінго». За даними Politico, вона має дальність польоту до 3000 кілометрів та бойову частину вагою одну тонну. Видання зазначає, що ця ракета вже застосовується для ударів по цілях на території Росії.

Однією з головних переваг української розробки називають її вартість. Орієнтовна ціна однієї ракети становить близько 500 тисяч доларів, що приблизно вп'ятеро дешевше за американський Tomahawk.

Крім того, німецька оборонна компанія Diehl Defence, відома виробництвом систем ППО IRIS-T, уже проводить переговори з Fire Point щодо можливого спільного виробництва ракет «Фламінго» на території Німеччини.

Згідно з документами планування, Берлін формує багаторівневу систему далекобійних ударних засобів. Вона передбачає закупівлю американських пускових установок Typhon із 2029 року, придбання недорогих крилатих ракет із 2027 року, розробку нової крилатої ракети спільно з Великою Британією до 2032 року та створення гіперзвукового плануючого апарата до 2035 року.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше заявив, що США готові розглянути можливість ліцензійного виробництва американської зброї в Україні та Європі. За інформацією Bloomberg, серед пріоритетних напрямків обговорювалося виробництво ракет для систем протиповітряної оборони.

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Теги: Україна ракета Європейський Союз

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