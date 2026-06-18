Рада розблокувала використання коштів ЄС для фінансування сектору оборони

Міноборони повідомило, на що саме підуть європейські кошти

Верховна Рада ухвалила рішення, яке дозволяє завершити процедуру внесення змін до державного бюджету та залучити додаткове фінансування ЄС для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Зазначається, що проголосоване рішення знімає законодавчі перешкоди для своєчасного залучення фінансової допомоги Європейського Союзу та спрямування додаткових коштів на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, а також на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, військової техніки та боєприпасів для потреб Сил оборони.

Зокрема, ухвалення рішення забезпечить безперервність фінансування оборонних потреб і виключатиме паузи в забезпеченні армії у критичний операційний період.

Нагадаємо, на сайті Кабміну опубліковано постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Це означає, що від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ та інших складових Сил оборони.

Як повідомлялося, уряд запровадив нову систему мотиваційних виплат і надбавок. Норми застосовуються з 1 червня 2026 року.

До слова, міністр оборони Михайло Федоров розповів, за яких умов та на який термін українські військові зможуть отримати відстрочку від служби після закінчення контракту.