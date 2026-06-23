Фонд гарантування виставив на продаж активи п’яти банків на понад 900 млн грн

Усі торги відбудуться через державну електронну систему Prozorro.Продажі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня проведе аукціони з продажу активів п’яти банків, які перебувають у стадії ліквідації. Загальна стартова вартість лотів становить 901,3 млн грн, пише «Главком».

Як повідомили у ФГВФО, торги відбуватимуться з 22 по 26 червня в електронній системі Prozorro.Продажі.

Найбільшу частину виставлених активів – 874,7 млн грн – становлять права вимоги за кредитними договорами. Ще 16,4 млн грн припадає на нерухомість та основні засоби банків, а дебіторська заборгованість оцінюється у 10,3 млн грн.

Найбільший лот належить ПАТ «Промінвестбанк». На продаж виставлено активи на 874,7 млн грн, з яких 874,6 млн грн становлять права вимоги за кредитами, а ще 0,2 млн грн – дебіторська заборгованість.

Активи АТ «МР Банк» представлені основними засобами на суму 15,2 млн грн.

ПАТ «Айбокс Банк» виставив на торги активи загальною вартістю 10,8 млн грн. Із них 10,1 млн грн становить дебіторська заборгованість, а 0,7 млн грн — основні засоби.

Також на аукціонах планується реалізація основних засобів АТ «Мегабанк» на 0,4 млн грн, а АТ «Банк Січ» пропонує права вимоги за кредитами зі стартовою ціною 0,1 млн грн.

Усі торги відбудуться через державну електронну систему Prozorro.Продажі.